Autonomia, Calderoli: “Puntiamo ad un’Italia ad alta velocità” – video

L’Italia non ha due ma cinque o sei velocità. Con questo provvedimento puntiamo ad adeguare la velocità di tutti ma che non sia quella attuale ma un’alta velocità. Lo ha affermato il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, a margine dell’intervento nel Consiglio regionale del Piemonte sull’Autonomia differenziata. “E’ la prima volta che un ministro viene in una commissione a livello regionale. L’ho fatto in Lombardia e come seconda patria il Piemonte per me doveva essere obbligatorio e anche gradito”, ha aggiunto.

