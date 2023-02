Auto, il ministro Urso: “Dall’Europa solo ideologia”

“Lo stop alle auto diesel e benzina dal 2035 decretato dal Parlamento europeo è il frutto di una visione miope, ancora ideologica, che prescinde dalla realtà, come se nulla fosse accaduto nel frattempo”, dice alla “Stampa” il ministro per le Imprese ed in Made in Italy Adolfo Urso, che ora punta a sfruttare la clausola di revisione che matura nel 2026 e intanto dice no ai nuovi motori Euro7. “La guerra della Russia dovrebbe averci insegnato qualcosa – spiega- . Non si può dipendere da altri: ieri dalle fonti fossili russe, oggi dalla tecnologia green cinese. Per non citare la dipendenza dalle terre rare. Dobbiamo avere una visione più adeguata alla realtà, per cambiarla davvero, innovando senza distruggere. Noi siamo assolutamente convinti che bisogna raggiungere quegli obiettivi e nei tempi prefissati ma occorre graduare meglio le tappe ed essere più flessibili nelle modalità”. Per esempio, osserva il ministro, “per quanto riguarda l’uso del biocombustibile, poi del biometano, quindi dell’idrogeno. L’elettricità non è una religione ma una tecnologia e noi dobbiamo avere un approccio neutrale sulla tecnologia da usare. Qualcuno diceva ‘non importa se il gatto sia bianco o nero purché prenda il topo’”.

In sintesi, troppo furore ideologico senza tener conto delle ricadute: “La politica dei feticci non mi è mai appartenuta. Mio padre mi portava ogni giorno in fabbrica, nei mesi estivi, sin da bambino, per condividere la fatica del lavoro. L’automotive rappresenta circa il 20 per cento del Pil italiano, oltre 260 mila lavoratori, su essa è nato il miracolo economico del dopoguerra. La notizia sul voto del Parlamento europeo ci è giunta mentre eravamo a confronto con Stellantis e coi sindacati sul piano industriale dell’azienda ma noi non molliamo. Noi siamo impegnati ogni giorno per recuperare errori ed omissioni ed attrezzare il Paese a questa decisiva sfida”. In Italia ci sono almeno 70 mila posti a rischio nella filiera dell’automotive, il governo precedente forse ha sottovalutato questo dossier: “Non voglio accusare nessuno, non l’ho mai fatto. Guardo solo ai ritardi accumulati per conoscere la strada che dobbiamo percorrere e invertire subito un declino che non è un destino: nel 2022 sono stati prodotti in Italia appena 476 mila autoveicoli. Troppo poco per rispondere alla domanda e sostenere la filiera”.

Nel 2026 si apre la finestra per una possibile revisione del piano. “La clausola di revisione del 2026 sarà una tappa decisiva, per noi dovrà essere di svolta. Peraltro in quella data avremo una nuova Commissione e un nuovo Parlamento europeo che saranno decisi anche dai lavoratori italiani. Ci prepariamo sin d’ora con le giuste alleanze, sappiamo di essere dalla parte della ragione”. E di qui ad allora “siamo impegnati ogni giorno nell’accelerare la riconversione produttiva. Proprio per questo – conclude Urso – chiediamo maggiore flessibilità in Europa sull’uso delle risorse comuni per concentrare gli investimenti sulle tecnologie green e digitali: batterie, accumulatori, semiconduttori, carbone di silicio, intelligenza artificiale e ovviamente rete elettrica e colonnine da ricarica. L’Italia può fare molto e di più. Se avessero sincronizzato gli slogan con gli investimenti in questi ultimi dieci anni non saremmo così clamorosamente in ritardo”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram