Attesa per la nuova segreteria Pd, Schlein annuncerà i nomi su Instagram

Alle 14 la segretaria del Pd Elly Schlein annuncerà in diretta dal suo profilo Instagram la nuova segreteria politica del Partito Democratico

Il presidente del Pd Stefano Bonaccini, nel corso di un riunione via Zoom con gli esponenti della sua area, ha chiesto e ottenuto – secondo quanto si apprende – pieno mandato per procedere con la segretaria Elly Schlein ad un accordo per la gestione unitaria della segreteria del partito.

Restano però ancora dei malumori dentro la minoranza contro il modello proposto da Schlein e su quello che è stato definito “un accordo al ribasso” nella proporzione degli incarichi affidati per la segreteria. A Bonaccini è stato chiesto di procedere con Schlein per salvaguardare lo spirito unitario, valorizzando però la componente riformista del partito.

