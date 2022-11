Assistenza alle persone svantaggiate: firmato un protocollo tra l’Asl Roma 1 e la Comunità Sant’Egidio

Un piano di progetti e di modalità innovative di intervento per proteggere le fasce di popolazione più svantaggiate, dal punto di vista sociale ed economico: anziani, senza fissa dimora, persone con disabilità mentale e disagio psichico, ma anche migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Questo l’obiettivo del protocollo firmato oggi tra l’Asl Roma 1 e la Comunità di Sant’Egidio. Un piano di collaborazione che si snoda su diversi punti e che parte dal lavoro fatto in occasione della campagna vaccinale anti Covid, che ha portato all’apertura di un Punto vaccinale straordinario, d’intesa con la Regione Lazio e il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, per intercettare le persone difficili da raggiungere con le modalità ordinarie. Il documento è stato siglato questa mattina dal direttore generale dell’azienda sanitaria Asl Roma 1, Angelo Tanese, dalla responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e rom, Daniela Pompei, alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del presidente della Pontificia accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, all’ospedale Santo Spirito in Sassia a Roma.

La collaborazione si articolerà su più punti: attività di formazione, rafforzamento comunitario, comunicazione e promozione della salute, supporto ai bisogni latenti di salute, collaborazione nell’ambito delle campagne vaccinali per favorire i fragili e le persone con malattie infettive e per la creazione di percorsi facilitati di cure ambulatoriali e ricoveri ospedalieri; azioni di raccordo tra la Asl Roma 1 e il terzo settore in ambiti specifici e strutturazione di servizi socio-sanitari e di prossimità destinati agli anziani. Il protocollo comporterà “un aumento dell’assistenza verso le categorie più fragili”, ha spiegato D’Amato. “Abbiamo preso atto del lavoro fatto durante la pandemia e abbiamo deciso con monsignor Paglia e con la Comunità di Sant’Egidio, di proseguire e ampliare la fascia delle vaccinazioni, la prevenzione e anche degli screening soprattutto per le categorie più fragili e i soggetti che è difficile siano intercettati dal servizio sanitario regionale”, ha aggiunto.

Il protocollo “consolida il rapporto che c’è già da anni tra Asl Roma 1 e la Comunità di Sant egidio – ha precisato Tanese -. L’obiettivo è quello di creare una maggiore sinergia soprattutto per quelle azioni di sanità pubblica che riguardano le fasce più fragili: gli anziani soli o le persone senza dimora e quindi fare in modo che tutta questa attività che Sant’Egidio mette in piedi possa essere integrata meglio anche dentro una rete di servizi dell’agenda sanitaria che su questo tema vuole lavorare sempre di più e meglio”. Un lavoro che Sant’Egidio insieme all’Asl sta portando avanti da molto tempo. “Dal 6 luglio del 2021 al 6 luglio 2022 abbiamo fatto un totale di 25 mila vaccinazioni, sono oltre 17 mila persone”, ha sottolineato la dottoressa Pompei.

“Grazie al personale volontario, sia medico che infermieristico, per un totale di 140 persone impegnate nella vaccinazione all’ex ospedale San Gallicano di Roma. In termini di tessere emesse con la Asl siamo sui 10 mila tesserati: vuol dire che abbiamo raggiunto gli invisibili”, ha aggiunto Pompei. “È necessario farsi carico delle situazioni di fragilità, non solo perché si consolida una prassi di solidarietà, che è indispensabile ma perché di fronte all’indifferenza di cui oggi purtroppo siamo testimoni, questo gesto è importante – ha concluso monsignor Paglia -. A noi interessa che chiunque viva in questo paese sia accolto, integrato e aiutato: il diritto alla salute è un diritto umano primordiale”.

