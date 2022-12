Assemblea di Confesercenti: ripresa dei consumi e spesa delle famiglie siano al centro dell’azione di governo

Le prospettive delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle prese con la crisi dei consumi, il caro bollette e l’inflazione. Questi i temi al centro dell’Assemblea 2022 di Confesercenti, che si è tenuta oggi a Roma. “La ripresa dei consumi e una maggiore disponibilità di spesa da parte delle famiglie, non appena licenziata la legge di Bilancio, dovranno essere poste al centro dell’azione di governo”, ha affermato in Assemblea la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. Sulla legge di Bilancio, “le risorse disponibili e il poco tempo a disposizione hanno certamente condizionato lo spazio di manovra del governo. Le prospettive per il 2023 non sono così rosee. Dobbiamo portare da due a cinque i punti di taglio del cuneo fiscale. Ora occorre garantire una solida ripresa dell’economia”, ha aggiunto la presidente di Confesercenti, sottolineando la necessità di “favorire la costituzione di un’Agenzia per le imprese, a partecipazione pubblica e privata, mirata a fare informazione e formazione degli imprenditori, garantendo tutoraggio nei primi tre anni di vita delle stesse”. “La cultura d’impresa ha fatto, fa e farà grande il nostro Paese”, ha concluso De Luise.

Nel messaggio inviato alla presidente di Confesercenti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che il rilancio dell’economia italiana “si fonda anzitutto sul consapevole concorso di ogni singolo attore del tessuto produttivo del Paese”. Il dialogo con le istituzioni, secondo Mattarella, “è essenziale per creare condizioni che consentano alle piccole e medie imprese, agli erogatori di servizi e ai presidi commerciali, di partecipare al consolidamento della nostra economia, generando occupazione e difendendo la coesione sociale, specie nelle aree meno densamente popolate”. Il ruolo della filiera del turismo, “come confermato anche dai dati della crescita economica del 2022, è essenziale nella logica di valorizzazione di tutte le realtà territoriali, a partire dai borghi storici, luoghi le cui risorse sono, spesso, sottoutilizzate”, evidenzia Mattarella, ricordando che “l’attività turistica, la piccola e media impresa e il commercio costituiscono, sovente, il veicolo dell’iniziativa imprenditoriale giovanile e femminile con positive ricadute a livello intergenerazionale e di tasso di attività occupazionale”. “In una visione di innovazione e rinnovamento – ha concluso – vanno colte pienamente le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza concepito nell’ambito delle iniziative dell’Unione europea per uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile, in piena armonia con gli obiettivi delineati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è soffermato sulla questione del prezzo del gas: “L’inadempienza dell’Ue continua: siamo ancora in attesa” di una decisione ma al tempo stesso “siamo convinti e determinati affinché ciò accada”. “Credo che sia assolutamente necessario un accordo di alto profilo sul prezzo del gas che corrisponda agli interessi reali e concreti delle famiglie e delle imprese europee”, ha precisato. Per il ministro, l’accordo europeo per una tassa sul carbonio a carico delle importazioni industriali “è il primo segnale significativo di un cambio di rotta nella politica commerciale e produttiva europea. Questo è il primo segnale al quale dovrà seguire a breve nelle prossime ore una chiara politica industriale europea che deve vedere l’Italia in prima fila”. Urso ha sottolineato la necessità di una “politica industriale, economica e sociale di alto profilo sulla scia di quello che hanno realizzato gli Stati Uniti in pochi mesi per rispondere alla sfida cinese. Le altre risposte spaccherebbero l’Occidente: non ce lo possiamo permettere di fronte alla guerra in Ucraina. Si può fare, si deve fare, il governo italiano vuole farlo”. Infine, sull’ex Ilva il ministro si è detto “convinto che anche in questo momento troveremo la strada giusta, non per nazionalizzare l’Ilva – noi non vogliamo nazionalizzare l’impresa – ma per creare quelle condizioni affinché l’impresa siderurgica possa competere a livello globale, possa tornare ai livelli che giustamente aveva 10 anni fa”. Urso ha sottolineato la necessità di “creare un contesto favorevole affinché l’ex Ilva possa essere davvero competitiva a livello europeo e a livello globale. Il nostro impegno è realizzare la più grande acciaieria green d’Europa”.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone ha rimarcato che lo Stato “non deve disturbare chi ha voglia di lavorare. Il nostro impegno deve essere questo: sostenere imprese e lavoratori”. L’impegno è volto a “contrastare tutti quei fenomeni distorsivi della concorrenza, che purtroppo avvengono anche a causa della proliferazione di forme contrattuali che non danno garanzie né ai lavoratori né alle imprese”. Inoltre, Calderone ha dichiarato il suo impegno a “promuovere la buona contrattazione”, oltre che a “sostenere le filiere produttive e professionali” che danno qualità. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si è rivolta all’Assemblea di Confesercenti sottolineando che “siete l’ossatura del nostro sistema produttivo: la vostra è una realtà di patrimonio e di valori”. Santanchè ha poi definito “coraggiosa” la manovra del governo, per poi ricordare che il taglio del cuneo fiscale di cinque punti percentuali è “un obiettivo di legislatura”. Lo stesso è stato affermato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio all’Assemblea di Confesercenti.

Meloni ha evidenziato come in manovra non ci sia “nessun condono o colpo di spugna”, ma solo “norme di buon senso, vantaggiose per lo Stato, per le famiglie e per le imprese”. “Vogliamo una Nazione nella quale lo Stato sia un alleato delle imprese, non un avversario o addirittura un nemico”, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Le oltre 350 mila piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato “sono un pezzo insostituibile del tessuto produttivo italiano che questo governo intende difendere e valorizzare. Anche dal punto di vista culturale e sociale – ha aggiunto – perché le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, le nostre città, dalle più piccole alle più grandi. Ogni serranda alzata è segno di vitalità, di saper fare, di ricchezza. La vostra presenza capillare sul territorio rappresenta l’ossatura dell’economia di vicinato. È un ‘patrimonio’ – ha concluso Meloni – al contempo intangibile e molto concreto che le istituzioni, a ogni livello, hanno il dovere di conservare e valorizzare”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato di voler “portare il Codice degli appalti in Consiglio dei ministri venerdì” 16 dicembre. “C’è qualcuno che nei mesi difficili non ha mai abbassato la saracinesca del suo negozio. Siete stati preziosi e fondamentali per la sopravvivenza del nostro Paese”, ha detto Salvini riferendosi all’Assemblea. Sulla manovra, il ministro si è detto “assolutamente soddisfatto. Stiamo lavorando per sbloccare decine di cantieri fermi da anni. Sono 52 giorni di governo vissuti bene”. Sul codice della strada, Salvini ha comunicato che “faremo la prima riunione operativa col ministro dell’Istruzione, col ministro dell’Interno, la settimana prossima al mio ministero perché le stragi sulle strade, soprattutto quelle extra urbane, sono indegni di un Paese civile”.

