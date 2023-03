Assemblea Confindustria Alto Adriatico: patto tra generazioni per la sostenibilità del Paese

Ridare fiducia alle nuove generazioni, per accrescere attrattività e sostenibilità del Paese. È stato questo il filo conduttore dell’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, che si è tenuta questa mattina a Trieste. Intitolato “Il mondo che sarà”, l’evento organizzato dagli imprenditori di Trieste, Pordenone e Gorizia ha voluto parlare soprattutto ai giovani di scuole, università e istituti professionali, a cui sono state riservate le prime file del Convention Centre di Trieste. “Vi proporremo un patto tra generazioni”, ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, aprendo i lavori, dopo il videomessaggio dell’Amministratore delegato di Metinvest Group, Yuriy Ryzhenkov. L’imprenditore ucraino, a capo del gruppo industriale che controlla l’acciaieria Azovstal di Mariupol, ha chiesto a Confindustria Alto Adriatico di creare un “presidio permanente” per gestire i rapporti e le richieste provenienti dalle imprese ucraine. Il mondo che sarà richiede pianificazione e visione di lungo periodo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, lo immagina “slegato da slogan, programmazione a breve termine e ideologie”. “Dobbiamo tornare a ragionare in un’ottica di lungo periodo: non si può continuare a governare con governi che cambiano ogni anno. Il problema della stabilità è un problema di mancata programmazione”. Sulla stabilità di governo è intervenuto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che, parlando di geopolitica e macroeconomia, ha bacchettato quanti “prima ci accusavano di essere pericolosi perché non draghiani, oggi ci accusano di essere troppo draghiani”. Nel nuovo mondo inaugurato dal conflitto in Ucraina, sono tornati i problemi economici e sociali. “Mai demonizzare il futuro”, ha detto, “ma non possiamo passare da una dipendenza energetica strategica ad altre dipendenze”. Il riferimento, esplicitato dallo stesso Ciriani, è alla filiera dell’automotive messa a rischio dalle nuove regole europee.

La grande alleanza tra politica, scuola e mondo del lavoro, auspicata da Ciriani, si sta realizzando in alcune grandi imprese sul territorio. Fincantieri per prima si candida a diventare “laboratorio per il Paese”. Per l’Amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, occorre parlare di “testadopera”, invece che di manodopera, per “rinobilitare un certo mestiere”. Lodando il “made in Italy dell’ingegno”, ha raccomandato ai giovani di avere ambizione, preparazione nello studio e imparare a leggere le competenze del futuro. Competenze che saranno sempre più necessarie per affrontare la transizione energetica già in atto, grazie soprattutto a investimenti dei privati. A2a, ad esempio, sta investendo circa 11 miliardi di euro sulla transizione, costruendo un parco solare nella provincia di Udine da 60 megawatt di potenza. Il primo ostacolo, però, resta la burocrazia. “Per costruire un impianto energetico ci vogliono tra i sette e gli otto anni, meno di 30 mesi per la parte tecnica, tutto il resto è parte autorizzativa. Occorre riuscire a esaurirla in meno di cinque anni per sbloccare enormi disponibilità di risorse, che provengono soprattutto dai privati”, ha spiegato il presidente Marco Patuano, convinto che l’indipendenza energetica dell’Italia passi dagli investimenti in rinnovabili. E proprio in materia di energia domani il Consiglio dei ministri valuterà una serie di interventi, confermando alcune misure e “lavorando per incrementare ulteriori modalità dirette a favorire il risparmio energetico”, ha annunciato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nei saluti finali all’assemblea. “Abbiamo visto quanto la forza delle filiere industriali sia il primo fattore per l’autonomia strategica del Paese. Gestire con prudenza e realismo i conti pubblici significa non solo conservare credibilità rispetto ai mercati, ma preservare gli spazi fiscali per sostenere le nostre imprese nella sfida della competitività internazionale”, ha detto Giorgetti, rivendicando la decisione di non confermare il Superbonus e di continuare a “sostenere l’edilizia nel quadro di una finanza pubblica sostenibile”.Di nuovo ai giovani si è rivolto in chiusura il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Secondo il presidente degli imprenditori, è tempo di riconoscere gli errori commessi nei confronti delle nuove generazioni. Tra i “furti” ai loro danni, ci sono, secondo Bonomi, “un sistema di formazione spesso arretrato; un mercato del lavoro che non attira i giovani, ma li penalizza; un sistema previdenziale in cui ricadranno sulle loro spalle i costi delle pensioni”. Ai giovani Bonomi chiede però di non essere disillusi. “Per fare cose nuove – ha detto – non basta criticare le vecchie, ma bisogna impegnarsi con tenacia. È il vostro momento della responsabilità”.

