Assalto alle istituzioni in Brasile: oltre 1200 gli arresti

Sono 1200 le persone arrestate a seguito dell’assalto e delle depredazioni perpetrate ai danni delle sedi del parlamento, della presidenza della Repubblica e della Corte suprema a Brasilia. “Informo che oltre 400 persone sono già state arrestate e pagheranno per i crimini commessi. Continueremo a lavorare per identificare tutte le persone che hanno partecipato agli atti terroristici nel pomeriggio di oggi. Lavoriamo perché l’ordine sia ristabilito”, aveva scritto su Twitter stamattina il governatore del Distretto federale (Df), Ibaneis Rocha.







Dopo aver liberato il palazzo presidenziale di Planalto e la sede della Corte suprema, la Polizia militare ha posto fine anche all’assalto sferrato dai manifestanti radicali nei confronti del Congresso. Le forze di sicurezza hanno proceduto all’arresto di centinaia di persone trovate all’interno degli edifici. Col passare delle ore si moltiplicano i video dei funzionari che illustrano i danni causati dai manifestanti ai loro uffici.

Tra le prime testimonianze, si riportano furti di opere d’arte, la distruzione di vetrate e portoni con pietre e bastoni, mobili rotti e rovesciati. Ha fatto notizia anche l’immagine della porta dell’ufficio di Alexander de Moraes, giudice della Corte Suprema, ritenuto tra i più invisi all’ex presidente Jair Bolsonaro.

Así intentaron miembros de Podemos asaltar el Congreso de los Diputados para impedir la investidura de Rajoy. Conviene recordarlo hoy cuando hablan de Brasil. pic.twitter.com/cZaOq9J6Rk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) January 8, 2023

“Desta preoccupazione l’affievolirsi, in molte parti del mondo, della democrazia” ha detto Papa Francesco durante l’incontro con il Corpo diplomatico presso la Santa Sede. “In molte aree, un segno di affievolimento della democrazia è dato dalle crescenti polarizzazioni politiche e sociali, che non aiutano a risolvere i problemi urgenti dei cittadini ha sottolineato Bergoglio – penso alle varie crisi politiche in diversi Paesi del continente americano, con il loro carico di tensioni e forme di violenza che acuiscono i conflitti sociali. Penso specialmente – ha aggiunto – a quanto accaduto recentemente in Perù e in queste ultime ore in Brasile, e alla preoccupante situazione ad Haiti, dove si stanno finalmente compiendo alcuni passi per affrontare la crisi politica in atto da tempo”.

