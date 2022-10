Aspi al primo posto per la valutazione Esg di Sustainalytics nelle infrastrutture di trasporto

Autostrade per l’Italia comunica di aver ricevuto dall’Agenzia di rating Morningstar Sustainalytics un Esg Risk Rating “Negligible” di 6,2 punti, classificandosi al primo posto nell’ambito del settore delle infrastrutture di trasporto e tra i primi venti tra le oltre 14.000 aziende valutate in tutto il mondo. Lo riferisce una nota del gruppo Aspi. Sustainalytics, societĂ del gruppo Morningstar, è una societĂ leader in ambito Esg nel campo della ricerca, dei rating e dati a supporto degli investitori di tutto il mondo per lo sviluppo e l’attuazione di strategie di investimento responsabili. In particolare, Sustainalytics è specializzata nella valutazione di quanto efficacemente le aziende gestiscono i rischi Esg, e i suoi rating sono utilizzati come metro di giudizio indipendente dagli investitori. Autostrade per l’Italia si è sottoposta volontariamente alla valutazione di Sustainalytics in un’ottica di trasparenza verso i propri stakeholder; il punteggio ottenuto conferma la concreta attuazione della strategia di sostenibilitĂ del gruppo e i risultati raggiunti in ambito ambientale, sociale e di governance. Autostrade per l’Italia – conclude la nota – proseguirĂ e intensificherĂ il proprio impegno a sostegno di una mobilitĂ innovativa per il futuro, per offrire al Paese una infrastruttura sicura, resiliente ai cambiamenti climatici e destinata a durare nel tempo.

