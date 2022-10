Artico: dal cambiamento climatico rischi e opportunità per i porti italiani

Il cambiamento climatico sta avendo impatti significativi sulla regione dell’Artico: la nascita di nuove rotte commerciali, cui le navi possono accedere ora grazie al progressivo scioglimento dei ghiacci, apre a nuovi scenari per gli scambi e la logistica internazionale, con possibili ripercussioni anche sui porti italiani. Proprio il futuro dell’Artico, anche in funzione delle rinnovate tensioni geopolitiche legate al conflitto russo-ucraino, è stato discusso nel dettaglio al festival “Italia chiama Artico”, organizzato martedì 5 aprile a Genova dall’Osservatorio Artico per esaminare i rischi e le opportunità connesse al nuovo scenario. Allo stato attuale, nella regione sono percorribili quattro itinerari: il passaggio a Nord-Est, che comprende la Rotta marittima del Nord e percorre le coste artiche che vanno dalla Russia alla Norvegia; il Percorso marittimo transpolare, che si estende dallo stretto di Bering fino all’Islanda, attraversando il Polo Nord; il Passaggio a Nord-Ovest, che attraversa l’arcipelago canadese e il Nord dell’Alaska; e la Arctic Bridge Route, dalla città russa di Murmansk al porto di Churchill, in Canada. Uno scenario nuovo, che nel lungo termine potrebbe determinare uno spostamento del commercio internazionale verso queste nuove rotte, a scapito del canale di Suez, del Mediterraneo e anche di porti italiani come quello di Genova. I nuovi itinerari nell’Artico, infatti, consentirebbero una importante riduzione delle distanze da percorrere, con benefici importanti in termini ambientali – riducendo le emissioni di CO2 – e di costi: non solo per minori consumi di carburante, ma anche evitando di pagare pedaggi onerosi per il transito nel canale di Suez o premi assicurativi elevati per il passaggio nel Golfo di Aden, che presenta tuttora un elevato rischio di pirateria.

“La rotta marittima a Nord delle coste russe potrebbe ridurre di 15 giorni il tempo di transito tra Asia ed Europa: il problema, per Genova e per l’Italia, è che le navi, invece di percorrere le rotte classiche nel Mediterraneo, passerebbero al largo delle coste russe, tagliando fuori completamente l’economia nazionale”, ha affermato Leonardo Parigi, fondatore dell’Osservatorio Artico, parlando di un “grandissimo rischio che difficilmente avverrà in tempi rapidi, ma che prima o poi si aprirà cambiando la realtà come la conosciamo oggi”. Attualmente, come spiegato anche da Luca Sisto, direttore generale di Confitarma e presidente dell’Istituto italiano di navigazione, i vantaggi di queste nuove rotte sono superati ancora da una serie di criticità. Dalla mancanza di strutture logistiche per facilitare il commercio o far fronte a incidenti alle difficoltà al passaggio di navi container, fino al fatto che ci sia un solo accesso, gestito da Russia e Stati Uniti. Altrettanto importanti, poi, sono i rischi di natura ambientale dovuti alle emissioni o allo sversamento di petrolio durante il transito delle navi, così come quelli legati all’incertezza sulla lunghezza della stagione navigabile o agli improvvisi cambiamenti del regime del ghiaccio sul mare, che spesso rende gli itinerari non più percorribili per navi di grandi dimensioni. “La recente pandemia e l’instabilità geopolitica hanno messo in evidenza la precarietà delle certezze e del sistema su cui si basa la società odierna ma, anche se la rotta artica appare ancora come una scommessa, l’Italia non può rimanere indietro ripetendo gli errori del passato: è importante che venga dato il giusto ruolo al trasporto marittimo, che è per sua natura flessibile, in quanto la nave consente di diversificare rapidamente i mercati di riferimento”, ha aggiunto Sisto.

Dall’evoluzione dello scenario, in ogni caso, possono derivare opportunità significative anche per l’Italia: forte della sua posizione geografica, il Paese – membro osservatore del Consiglio Artico dal 2013 – potrebbe giocare un ruolo importante in settori come la ricerca scientifica o l’energia, mettendo a disposizione le competenze di realtà presenti nella regione artica, come l’Eni. “L’obiettivo è che si possa continuare a parlare dell’Artico come un’area ad elevato livello di collaborazione e a basso livello di tensione”, ha commentato Carmine Robustelli, inviato speciale della Farnesina per l’Artico. Prendendo come esempio il comparto energetico, la regione artica è una tra le più promettenti al mondo per quanto riguarda le riserve non ancora scoperte. Tuttavia, come ha spiegato Marco Piredda, senior vice president di Eni, la prevalenza di idrocarburi potrebbe fare sì che tali riserve non vengano mai sfruttate e messe in produzione, sull’onda della transizione ecologica e del progressivo spostamento verso fonti rinnovabili.

