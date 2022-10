Anche con l’accordo Ue-Usa “l’affrancamento dal gas russo è lontano: i 15 miliardi di metri cubi di Gnl che Biden fornirĂ all’Europa entro quest’anno (saliranno a 50 al 2030) sono molto distanti dai 155 miliardi di metri cubi di gas importati nel 2021 dalla Russia”. Lo sottolinea in una nota il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega. “Come se non bastasse – prosegue – si è aperta una concorrenza agguerrita con i paesi del nord per accaparrarsi i rigassificatori flottanti Fsru e lo stesso avverrĂ anche per il Gnl. L’Italia potrĂ importare piĂą gas con i metanodotti esistenti da Algeria, Libia e Azerbaigian oppure altro Gnl da Qatar, Egitto, Mozambico o Angola sfruttando la capacitĂ dei tre rigassificatori esistenti, ma dovremo diversificare ulteriormente le fonti e le rotte degli approvvigionamenti. Una politica energetica nazionale di lungo termine in grado di assicurare la sicurezza del sistema e di supportare il processo di transizione non è piĂą differibile: dopo il Tap occorre quindi che il Governo riprenda il progetto altrettanto strategico del sistema Eastmed-Poseidon. L’infrastruttura, collegando Cipro e Grecia, garantirebbe all’Italia un accesso a nuove risorse del Mediterraneo Orientale ed in particolare a quelle giĂ in esercizio in Israele. Si tratta di un’opera giĂ sostenuta dall’Ue, che ne ha confermato la fattibilitĂ economica e tecnologica e che rientra nei Progetti di Interesse Comune. L’Italia – conclude – deve cogliere questa opzione dal grande valore strategico e geopolitico o con il gas di Putin avremo a che fare ancora a lungo”.

