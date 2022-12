Arrestato l’accoltellatore di Esslingen, si tratta di un 24enne nato in Germania

È stato arrestato l’autore degli accoltellamenti avvenuti presso una scuola elementare di Esslingen am Neckar, che hanno causato il grave ferimento di una donna di 61 anni e di una bambina di sette. Si tratta di un 24enne nato in Germania, ma cittadino olandese, finora non noto alla polizia tedesca. Dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga e, giunto a Stoccarda, ha chiesto a un passante di chiamare le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, il 24enne si è consegnato senza opporre resistenza. Il movente degli accoltellamenti è ancora oggetto di indagini, ma si esclude che abbia natura politica. L’arrestato è sottoposto a perizia psichiatrica.

