Arrestato a Scilla un latitante georgiano: alloggiava in un resort del litorale

Sull'uomo di 45 anni pende un ordine di carcerazione a sei anni, emesso nell’agosto del 2022 dall’Autorità giudiziaria di Ternivsky, distretto della città di Kryvyi Rih (Ucraina), dove si è reso responsabile di furto in abitazione

È terminata a Scilla la latitanza di un pericoloso 45enne georgiano contro il quale era stato emesso un mandato di arresto internazionale. I militari dei Comandi Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria lo hanno arrestato in un resort del litorale in esecuzione di un ordine di carcerazione a sei anni, emesso nell’agosto del 2022 dall’Autorità giudiziaria di Ternivsky, distretto della città di Kryvyi Rih (Ucraina), dove si è reso responsabile di furto in abitazione.

I militari, ricevuta la segnalazione dalla Direzione centrale della Polizia criminale di Roma, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche, sono riusciti ad individuare la stanza della struttura ricettiva dove l’uomo stava soggiornando nella costa viola. Dopo aver accertato la presenza dell’uomo, alle prime luci dell’alba, hanno fatto irruzione nella camera, bloccando prontamente il ricercato, che è stato quindi dichiarato in stato di arresto e tradotto al Carcere di Reggio Calabria – Arghillà, a disposizione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, per la successiva estradizione verso il Paese richiedente dove sconterà la propria pena.

