Arpa: il cambiamento climatico in Piemonte è più evidente che nel resto del pianeta

Il cambiamento climatico in Piemonte è più forte rispetto al resto del pianeta. Lo ha reso noto Arpa Piemonte durante un convegno sulla Risorsa idrica all’Ilo.

“Se a livello planetario si stima un aumento delle temperature a causa del cambiamento climatico inferiore o di poco inferiore ad un grado centigrado, in Piemonte il cambiamento è più marcato con le minime a +1,59 gradi e le massime a +2,38 gradi in 61 anni”, ha affermato Nicola Loisci di Arpa.

Mentre, il presidente di Arpa Piemonte Secondo Barbero, ha sottolineato come in Regione ci sia stato il “peggior afflusso di precipitazioni degli ultimi 65 anni, una disponibilità di acqua immagazzinata nella neve di -60 per cento e una prospettiva futura che vedrà nei mesi estivi un 10-15 per cento di acqua in meno disponibile nei fiumi”, ha concluso.

