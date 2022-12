Argotec a Nova: “Con ArgoMoon aiuteremo a validare operativamente il lanciatore della Nasa”

La missione dell'agenzia governativa statunitense denominata Artemis I punta a riportare l’umanità sulla Luna. Un lancio che vedrà l’Italia come protagonista

Partirà il 29 agosto la missione della Nasa denominata Artemis I che punta a riportare l’umanità sulla Luna. Un lancio che vedrà l’Italia come protagonista. In questo senso un ruolo centrale è stato ricoperto da Torino, con l’azienda Argotec che ha prodotto uno dei dieci satelliti (l’unico europeo) che andrà in orbita lunare. Il ceo di Argotec David Avino ha spiegato ad ‘Agenzia Nova’ il progetto.

Qual’è il ruolo di Argotec in questa missione?

Abbiamo costruito uno dei dieci satelliti di piccole dimensioni. Il nostro è particolare, perché grazie a due camere riuscirà a validare operativamente il lanciatore stesso, in particolare nel secondo stadio del veicolo spaziale.

Quali sono le innovazioni portate da questa missione rispetto al passato?

Innanzitutto, riusciremo a mettere in funzione il satellite in pochi minuti a differenza del passato, quando bisognava attendere giorni per questo passaggio. Inoltre, grazie ai sistemi di intelligenza artificiale caricati a bordo dei nostri satelliti, riusciremo a garantire un riconoscimento dell’immagine in modo autonomo.

Quali potenzialità ha Torino nel settore aerospaziale?

In Piemonte ci sono aziende importanti rispetto allo scenario mondiale. La competizione è molto alta e noi cerchiamo di innovare il più possibile per rimanere in carreggiata.

Credete nel progetto della Regione Piemonte sulla ‘Città dell’aerospazio’?

Siamo molto lieti di sentire fermento attorno ad iniziative del genere. C’è ancora un lungo cammino da fare per raggiungere questo obiettivo. Questo progetto potrebbe aiutarci a superare la burocrazia, che ad oggi rappresenta un ostacolo nello sviluppo di nuove tecnologie.

Quali altri progetti avete in ballo?

Siamo in orbita nella missione Liciacube, che ha come obiettivo la difesa planetaria. Si tratta dell’oggetto spaziale che ha raggiunto la distanza più ampia dalla terra a livello Italiano. Siamo orgogliosi di annunciare anche un record mondiale: attualmente siamo gli unici al mondo ad avere due satelliti operanti nello spazio profondo. Abbiamo infine fatto partire la call per cento assunzioni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram