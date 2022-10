Argentina: tempi stretti per indicare il nuovo ministro dell’Economia

Da settimane il ministro uscente, Martin Guzman, combatteva per poter varare uno schema di riduzione dei sussidi all'energia modulato sui redditi previsto anche nei punti inseriti nelle trattative con l'Fmi. La legge è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione pratica viene continuamente ritardata. Qui e in una presunta progressiva "perdita di controllo" di altre importanti leve di politica commerciale e finanziaria, si dovrebbero trovare le ragioni tecniche delle dimissioni

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, dovrà designare il nuovo ministro dell’Economia già entro stasera, per contenere le reazioni dei mercati alle dimissioni di Martin Guzman. È quanto sottolineano i diversi media argentini nel commentare l’uscita di scena a sorpresa di una pedina chiave del governo argentino, protagonista nei negoziati sul debito estero e uomo di fiducia del presidente, tra i pochi baluardi contro le continua offensive dell’ala radicale del governo, guidata dalla vice presidente Cristina Fernandez de Kirchner. Non sfugge in questo senso la tempistica delle dimissioni, comunicate via social nel momento in cui l’ex “presidenta” lanciava l’ennesimo attacco pubblico alle politiche economiche del governo, da sempre ritenute troppo sensibili al grande capitale. E proprio per non perdere terreno nel braccio di ferro interno, secondo “La Nacion”, il presidente approfitterà dell’occasione per portare a compimento un più ampio rimpasto di governo.

L’obiettivo della Casa Rosada sarebbe dunque quello di completare la sostituzione prima dell’apertura dei mercati, banco di prova sempre più temuto dal governo. Lo stesso presidente Fernandez aveva in settimana denunciato un gioco convergente di opposizioni e speculatori di borsa, teso a destabilizzare l’esecutivo. “Hanno agitato il fantasma del default, hanno fatto cadere il prezzo dei bond”, spiegava il presidente poche ore dopo che il Tesoro riuscisse a rifinanziare 1,8 miliardi di bond, nonostante le voci insistenti di bancarotta imminente. Analisti consultati dalla testata “Infobae” avvertono del rischio che il mercato finanziario possa punire ancora Buenos Aires, con il valore dei titoli in ulteriore calo e il rischio Paese – misurato sui titoli del debito Usa – stabilmente sopra la preoccupante quota 2.500 punti. Una piccola tregua in questo senso potrebbe arrivare dalla chiusura del mercato Usa, in occasione della festa dell’indipendenza del 4 luglio.

L’attesa è quella di una reazione generalmente negativa, fotografia del clima di incertezza che arriva da Buenos Aires, anche se – soprattutto per i giorni successivi – molto potrebbe dipendere dal nome del nuovo ministro. Il presidente, scrivono i media citando fonti di governo, è “profondamente” dispiaciuto per le dimissioni, “che rispetta”, ma assicura che “il programma economico si mantiene”. Guzman, giovane economista allievo del premio Nobel Joseph Stiglitz, ha ricordato di essersi speso soprattutto per “tranquillizzare l’economia”, cercando dapprima di “risolvere il problema degli insostenibili debiti con l’estero”. Si parla del rifinanziamento dei 45 miliardi di dollari che il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva concesso al governo dell’ex presidente Mauricio Macri, ma anche dei 2,4 miliardi con il Club di Parigi, dossier per il quale era prevista una importante riunione il 6 luglio, nella capitale francese.

Il presidente per “La Nacion” avrebbe l’intenzione di approfittare delle dimissioni per procedere a un ulteriore rimpasto, anche perché i nomi di ministri e funzionari a lui vicini – dopo mesi di contrasti interni e piccoli terremoti nel governo – sono rimasti pochi: tra questi, si annovera forse il solo ministro degli Esteri, Santiago Cafiero. A inizio giugno era stato allontanato anche il ministro dello Sviluppo, Matias Kulfas, altro fedelissimo di Fernandez, per una polemica legata all’appalto del dotto che collegherà lo strategico bacino di gas non convenzionale di Vaca Muerta. Sicuramente dovranno essere sostituiti anche i sottosegretari che hanno deciso di seguire Guzman: della squadra dovrebbe rimanere Gregorio Chodos, elemento di connessione tra il governo e l’Fmi, a riprova dell’intenzione di Fernandez di mantenere il ministero sulla più importante delle rotte sin qui tracciate. Ma tutti gli occhi sono puntati, per ragioni politiche e strategiche, sulle mosse di Dario Martinez, sottosegretario all’Energia. Guzman, scrive “Pagina 12”, aveva chiesto da ultimo al presidente di potersi disfare di quella parte del gabinetto che “gli giocava contro” e che ora viene dato come legato a Cristina Fernandez.

Da settimane il ministro uscente combatteva per poter varare uno schema di riduzione dei sussidi all’energia modulato sui redditi: un automatismo che renderà la corrente elettrica più cara per le fasce alte, ma anche, seppur in minor misura, per la classe medio bassa, dettaglio inviso ai “kirchneristi”. Soprattutto perché si tratta di uno dei punti inseriti nelle trattative con l’Fmi, che peraltro lo stesso Guzman dava per assodato. La legge è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, ma la sua applicazione pratica, legata in particolare alla pubblicazione in rete del modello che gli utenti devono compilare, viene continuamente ritardata. Qui e in una presunta progressiva “perdita di controllo” di altre importanti leve di politica commerciale e finanziaria, si dovrebbero trovare le ragioni tecniche delle dimissioni. Un’uscita di scena che rende ancora più robusta la scissione interna al governo.

Molti in questo senso hanno voluto sottolineare la coincidenza dell’annuncio fatto da Guzman. Il suo tweet, e le sette pagine di lettera di dimissioni, è uscito proprio mentre Cristina, in uno degli atti in memoria di Juan Domingo Peron, lanciava nuove accuse all’esecutivo, parlando di una situazione economica “molto grave” soprattutto legato al tema del debito. L’accuratezza della lettera pubblicata da Guzman fa però pensare a una decisione ponderata da giorni, e formalizzata in tempo utile proprio per dare modo di evitare la valanga dei mercati. Di certo, come lo stesso Guzman ha ricordato nella lettera di dimissioni, l’accordo trovato con l’Fmi ha caratteristiche “eccezionali”, proprio per il rapporto tra Buenos Aires e “l’organismo storicamente dominato dal potente establishment finanziario internazionale”. L’Argentina kirchnerista ha sempre guardato con sospetto, se non direttamente ostacolato, la voce del Fondo negli affari interni della nazionale. Tanto che Maximo Kirchner, figlio della coppia presidenziale e figura emergente della politica nazionale, finiva per dimettersi da capogruppo di maggioranza alla Camera dei deputati, poco dopo il via libera all’accordo, arrivato anche con i voti delle opposizioni.

