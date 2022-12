Argentina, gli imprenditori Usa: “Il governo mette a rischio l’ordine legale del Paese”

La Camera di commercio invita l'esecutivo a "rivedere la decisione" per evitare che il Paese possa entrare in "uno stato di incertezza politica e legale con ampie ripercussioni istituzionali"

La decisione del presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, di non dare seguito a una sentenza, comunque “inappellabile”, della Corte suprema rappresenta “una rottura del sistema repubblicano” e “mette a rischio l’ordine legale” fissato nella Costituzione. Lo denuncia la Camera di commercio Usa (AmCham) in Argentina invitando l’esecutivo a “rivedere la decisione” per evitare che il Paese possa entrare in “uno stato di incertezza politica e legale con ampie ripercussioni istituzionali”. Accompagnato da 14 governatori di altrettante province, Fernandez ha deciso di non dare seguito alla decisione con cui la Corte eleva al 2,95 per cento del totale la quota dei fondi che lo Stato deve indirizzare alla capitale. Una decisione, denuncia AmCham, che “non è solo priva di sostegno pratico e legale, ma che comporta anche una violazione della divisione dei poteri”. Per questo è “indispensabile che l’esecutivo nazionale riveda la sua decisione, si riporti nei limiti giuridici che dispone la costituzione nazionale e si focalizzi sulle questioni pertinenti le necessità degli argentini” per “contribuire allo sviluppo del Paese”. Il governo aveva deciso di impugnare denunciando una sperequazione nel trattamento delle province, un ostacolo al compimento degli accordi fissati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e, soprattutto, una invasione di campo rispetto alle decisioni proprie di esecutivo e parlamento.

La decisione della Corte è “inedita, incoerente e di difficile compimento”, si legge nel comunicato che denuncia il modo “infondato” in cui è stato deciso l’aumento della quota al 2,95 per cento dei fondi che vengono assegnato dallo Stato (diversi da quelli che vengono raccolti automaticamente dalle stesse province): “ciò significa che concede alla Città di Buenos Aires oltre 180 miliardi di pesos aggiuntivi a quelli che già riceve”. La Casa Rosada definisce inoltre “completamente falsa” l’idea che “il trasferimento di queste somme” non avrà ricadute sulle province argentine. “In sintesi, con un giudizio politico e a fronte di un anno elettorale, la Corte Suprema pretende di sottrarre risorse a tutte le province per darle al capo di governo della Caba”, si legge ancora nel comunicato.

Il braccio di ferro interessa i cosiddetti fondi di “compartecipazione”, che inizialmente non avrebbero dovuto interessare la capitale. Nel 2003, con il governo dell’allora presidente Nestor Kirchner, si decise di fissare una quota dell’1,4 per cento da destinare all’amministrazione della Caba. Il presidente conservatore Mauricio Macri spinse la quota fino al 3,75 per cento, adducendo come motivazione la centralizzazione dell’amministrazione della Polizia nazionale. A settembre 2020 Fernandez tornava con decreto a sforbiciare la percentuale fino all’1,18, ma il parlamento – con un’apposita legge – riportava il tutto all’1,4 per cento, più una quota variabile e indicizzata all’inflazione, per la gestione della polizia.

L’intera questione apre numerosi fronti critici sulla scena politica e finanziaria argentina. I fondi di compartecipazione si dovrebbero distribuire secondo i criteri stabiliti dalla Corte, ma dovrebbero essere per questo sottratti al controllo diretto del governo, o quanto meno congelati in attesa che siano risolti i contenziosi, strada difficilmente percorribile nonostante l’ipotesi fatta dalle opposizioni di far intervenire la Banca centrale. L’esecutivo ricorda che secondo l’ordinamento nazionale “i giudici non possono dettare nessuna misura cautelare che incida, ostacoli, comprometta o distragga i beni e le risorse proprie dello Stato”. Lettura che fonti della Corte citati da “Infobae” respingono segnalando che l’intervento non impedirebbe l’uso dei fondi ma solo una diversa distribuzione. Il presidente Fernandez ricorda inoltre che il governo. non intende ricercare risorse aggiuntive per onorare la sentenza, magari emettendo nuovo debito, perché porterebbe il Paese fuori dal delicato percorso disegnato con l’Fmi per estinguere il debito record da 44 miliardi di dollari.

La nota del governo allude inoltre alla possibile ricusazione dei giudici supremi, premessa di un altro delicato scontro con la magistratura. L’esecutivo ha già ingaggiato un duello con diversi settori professionali per la composizione del nuovo Consiglio della magistratura e non bisogna dimenticare che la vice presidente Cristina Fernandez de Kirchner, da diversi media indicata come la principale animatrice della nota governativa, è stata condannata in primo grado a sei anni di galera per un caso di corruzione. Un dossier che ha riacceso la storica contrapposizione di Kirchner, che nega ogni addebito, con le toghe accusate di essere al servizio di “poteri” di fatto. Ma anche la sola disobbedienza alla decisione della Corte potrebbe può portare lo scontro a livelli inediti. Un gesto che secondo l’interpretazione più spinta di alcuni giuristi potrebbe anche configurare un reato di sedizione, con arresto ed eventuale dimissione del capo dello Stato.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram