Argentina-Cile, incontro tra Boric e Fernandez: focus su rafforzamento relazioni bilaterali

Quella a Buenos Aires è la prima visita all'estero per il neo presidente cileno il quale, durante un punto stampa, ha precisato la sua posizione in materia di diritti umani anche in relazione agli altri governi di "sinistra" della regione. In questo senso, Boric ha sottolineato l'importanza che i diritti umani siano rispettati ovunque senza eccezione

Il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione bilaterale tra Cile e Argentina in diversi settori, dai diritti umani alla cooperazione energetica. Questi i principali risultati del primo giorno della visita ufficiale a Buenos Aires del presidente cileno, Gabriel Boric. Al centro delle attivitĂ del neo presidente nella capitale argentina, dove è arrivato accompagnato da una delegazione ministeriale di alto livello e da una missione di sistema imprenditoriale, l’incontro con il suo omologo argentino, Alberto Fernandez, parallelamente al quale si è svolta la riunione tra le delegazioni ministeriali dei due paesi.

A livello ufficiale sono stati siglati tre memorandum d’intesa in materia di Cooperazione sull’uguaglianza di genere, sui Diritti delle persone Lgbtiq, su Affari consolari e sugli Spazi della memoria nei due Paesi. A livello politico le dichiarazioni hanno fatto emergere un’intesa inedita a vari livelli. “L’America Latina deve avere una voce unica. Dinanzi alle sfide che ci attendono, se andiamo ciascuno per conto proprio affondiamo ciascuno da solo, ma se siamo assieme ci salviamo”, ha detto il presidente cileno. “Le differenze fanno spesso pensare che siamo dinanzi a un abisso, ma invece dobbiamo pensare piĂą alle cose che ci uniscono che a quelle che ci separano”, ha aggiunto.

In questo senso Boric ha escluso per esempio che la disputa internazionale tra i due Paesi sulla delimitazione dei confini nei Mari del Sud, possa impedire ai due governi di fare progressi in materia di cooperazione economica e soprattutto di energia. “La politica sui limiti continentali è una politica di Stato, possiamo avere divergenze ma non ho dubbi che queste divergenze si possano dirimere nei fori internazionali e che questo non impedirĂ di avanzare sul resto dell’agenda”, ha dichiarato Boric, che ha poi anticipato che i due paesi sono vicini ad un accordo in materia di cooperazione energetica. “Ne abbiamo parlato, e non ho dubbi che ci saranno novitĂ positive”, ha dichiarato Boric nella conferenza stampa al termine della riunione con Fernandez.

Durante il punto stampa di oggi il presidente cileno ha quindi precisato qual è la sua posizione in materia di diritti umani anche in relazione agli altri governi di “sinistra” della regione, come Nicaragua, Cuba o Venezuela. In questo senso il giovane presidente progressista cileno ha sottolineato l’importanza che i diritti umani siano rispettati ovunque senza eccezione. “I diritti umani si devono rispettare in maniera integrale in tutti i posti del mondo indipendentemente dal colore politico dei governi che li violano”, ha detto. “Non utilizziamo la sofferenza dei poli, in Ucraina come in Yemen, in Palestina, in Cile, in Venezuela, in Nicaragua, ovunque per cercare di trarre benefici per la politica interna, una cosa che succede sempre e che finisce per penalizzare di piĂą i popoli che soffrono” ha aggiunto.

