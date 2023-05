Aramco: consultazioni con Sinopec e Total per un accordo da 10 miliardi di dollari

La compagnia petrolifera saudita Aramco ha intavolato trattative separate con diverse società del settore, tra le quali la cinese Sinopec e la francese TotalEnergies, per trovare investimenti per il progetto di Al Jufrah, nell’est dell’Arabia Saudita, del valore di 10 miliardi di dollari. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, specificando che il progetto potrebbe includere la costruzione di infrastrutture per l’esportazione di gas naturale liquefatto (gnl). Aramco, infatti, è alla ricerca di investitori per finanziare diversi progetti di raffinamento e di trasporto di gnl, nel quadro di un piano di sviluppo relativo al giacimento di gas di Al Jufrah, per un valore complessivo pari a 100 miliardi di dollari.

Già lo scorso dicembre, la compagnia saudita era in contatto con società di capitali e investitori privati nel settore delle infrastrutture, per offrire loro una partecipazione a diversi progetti, che includevano raccolta e stoccaggio di carbone, oleodotti e stabilimenti per la produzione di idrogeno. La guerra in Ucraina e le sanzioni euroatlantiche imposte alla Federazione Russa, hanno accresciuto la domanda di gas naturale dei Paesi europei, che fino allo scorso anno acquistavano il combustibile da Mosca. Ciò ha indotto gli Stati del Golfo a lanciarsi in progetti ambiziosi per aumentare la loro produzione di gas.

L’Arabia Saudita possiede riserve considerate tra le più grandi al mondo, ma finora le ha sfruttate ben poco, affidandosi piuttosto alle rendite petrolifere. Il progetto di Al Jufrah, come altri progetti simili per cui Riad è a caccia di investitori, rappresenta dunque un elemento chiave nella strategia di diversificazione economica portata avanti dal regno. Le risere stimate di Al Jufrah, in particolare, ammonterebbero a 200 miliardi di metri cubi di gas e Aramco vorrebbe avviare la produzione già nel 2025. Secondo la compagnia saudita, il gas estratto da questo giacimento sarà destinato per lo più al mercato interno, soprattutto per la produzione di idrogeno blu.

