Arabia Saudita-Siria, incontro dei ministri degli Esteri: focus sul ritorno di Damasco nella Lega araba

Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faysal bin Farhan, ha incontrato oggi a Gedda l’omologo della Siria, Faysal al Miqdad, per discutere del reintegro di Damasco nella Lega Araba e della possibilità di trovare una soluzione politica che preservi l’unità del Paese. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”.

Nella dichiarazione congiunta al termine dell’incontro, i due ministri degli Esteri hanno sottolineato inoltre l’importanza di risolvere la grave situazione umanitaria in Siria, trovando le giuste modalità per favorire l’arrivo di aiuti. Nella dichiarazione, si garantisce il sostegno di Riad al governo di Damasco, affinché estenda il proprio controllo sull’intero territorio del Paese, ponendo fine alla presenza di milizie armate, e affinché si stabilisca una cooperazione bilaterale nella lotta ai traffici illeciti, in particolare a quello degli stupefacenti. I due ministri degli Esteri, quindi, si sono rallegrati della riapertura dei rispettivi servizi consolari e della ripresa dei voli diretti tra Siria e Arabia Saudita. Al Miqdad, da parte sua, ha elogiato l’impegno di Riad nell’invio di aiuti umanitari nelle regioni siriane colpite dal violento sisma dello scorso febbraio.

Dopo la recente intesa tra Iran e Arabia Saudita, mediata dalla Cina, la Siria è più vicina che mai al ripristino dei rapporti diplomatici con molti attori nella regione, dopo oltre dieci anni di gelo diplomatico. L’accordo potrebbe dunque favorire il possibile reintegro della Siria, guidata dal presidente Bashar al Assad, nella Lega degli Stati arabi, dopo la sua espulsione nel 2011 in occasione dello scoppio della guerra civile. In vista del prossimo vertice della Lega araba a Riad, previsto il 19 maggio, sono infatti in corso alcune consultazioni per il reintegro di Damasco all’interno del consesso dei 22 Stati arabi, decisione che segnerebbe un cambiamento nell’approccio regionale nei confronti del conflitto siriano.

Lo scorso 24 marzo, una fonte del ministero degli Esteri saudita aveva affermato all’emittente “Al Ekhbariya” che Riad aveva avviato consultazioni tese al ripristino dei servizi consolari con la Siria, precisando che la misura si inserisce nel quadro “della volontà del Regno di facilitare la fornitura dei necessari servizi consolari ai due popoli”. Già in precedenza si era diffusa la notizia di una possibile intesa tra Riad e Damasco per la riapertura delle rispettive ambasciate, a circa dieci anni dall’interruzione delle relazioni diplomatiche.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram