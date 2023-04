Arabia Saudita: l’erede al trono lancia quattro nuove Zone economiche speciali

L’Arabia Saudita realizzerà quattro nuove Zone economiche speciali (Zes), con l’obiettivo di offrire opportunità d’investimento agli investitori stranieri. Le Zes saranno costruite a Riad, la capitale, Jazan, nel sud-ovest del Paese, Ras al Khair, nell’est, e King Abdullah Economic City, nell’est, secondo quanto ha annunciato l’erede al trono saudita, Mohammad bin Salman. “L’Arabia Saudita è aperta al commercio e accoglie investitori da tutto il mondo per far vedere con i propri occhi le storiche opportunità che abbiamo da offrire”, ha affermato. L’erede al trono saudita ha spiegato: “Le nuove zone economiche speciali lanciate avranno un impatto significativo sul modo in cui si fanno affari nel Paese, creeranno decine di migliaia di posti di lavoro e contribuiranno con miliardi di riyal al nostro prodotto interno lordo”. Le zone trarranno vantaggio dalla posizione strategica del Regno per creare nuovi snodi per le imprese in settori di crescita chiave, in modo che possano lanciare ed espandere aziende e tecnologie. Le Zes sosterranno le strategie nazionali esistenti e creeranno nuovi collegamenti internazionali, basandosi sui vantaggi competitivi di ciascuna regione del Paese per sostenere settori chiave come la logistica, la produzione avanzata, la tecnologia e altri settori prioritari nel Regno.

All’interno delle nuove Zes in Arabia Saudita gli investitori avranno dei vantaggi: aliquote fiscali aziendali competitive; esenzione dai dazi doganali su importazioni, fattori di produzione, macchinari e materie prime; 100 per cento di proprietà straniera delle società; e flessibilità per attrarre e assumere i migliori talenti in tutto il mondo. Le Zes forniranno anche enormi opportunità per lo sviluppo dell’economia locale, la creazione di posti di lavoro e la localizzazione delle catene di approvvigionamento, hanno affermato i funzionari saudita. La costruzione di quattro nuove zone economiche esclusive si inserisce nella strategia che punta a trasformare il Regno in una destinazione d’investimento globale e uno snodo vitale per le catene di approvvigionamento globali, capitalizzando la sua posizione geografica, al centro delle rotte commerciali globali. Le zone saranno regolamentate dall’Autorità per le città economiche e le zone speciali.

La Zes King Abdullah Economic City (Kaec) fungerà da destinazione principale per la produzione e la logistica avanzate, dalla catena di fornitura e assemblaggio di automobili ai beni di consumo, dall’Ict al MedTech. Situata in una posizione privilegiata sul Mar Rosso, a meno di 90 minuti dall’aeroporto di Gedda, questo sito di 60 km quadrati offre un accesso impareggiabile alle rotte commerciali globali attraverso il porto di King Abdullah, classificato come il più efficiente al mondo dalla Banca mondiale nel 2022. Anchor investor Lucid, un leader nel settore globale dei veicoli elettrici, produrrà 150.000 veicoli elettrici all’anno dalla sua base nella Kaec. La Zes a Jazan sarà un centro industriale e una piattaforma chiave per il commercio con i mercati in rapida crescita in Africa e Asia. Jazan offre l’accesso al più grande porto della regione per l’esportazione di merci e l’importazione di materiali, aiutando gli investitori a beneficiare e contribuire a progetti infrastrutturali su larga scala in Arabia Saudita e in tutto il mondo, supportati da un facile accesso sia naturale che industriale risorse. Jazan fa parte della fertile regione sud-occidentale del Regno, offrendo opportunità per la produzione, la lavorazione e la distribuzione di prodotti alimentari per soddisfare la crescente domanda regionale e affrontare le sfide della sicurezza alimentare in tutta la regione.

La Zes Ras al Khair è un trampolino di lancio sul Golfo Persico per i leader dell’industria marittima, oltre a essere un ecosistema marittimo completamente integrato, con una ricca rete di investitori esistenti e una miriade di opportunità nella costruzione e riparazione navale, nella perforazione offshore e nelle catene del valore marittime. La Zes Cloud Computing, situata nella King Abdulaziz City for Science and Technology (Kacst), fungerà da snodo per le tecnologie emergenti. La posizione geografica favorevole dell’Arabia Saudita, al centro delle principali rotte commerciali e catene di approvvigionamento, con accesso a oltre il 70 per cento della popolazione mondiale entro 8 ore, aggiunge all’attrattiva delle zone, insieme alla popolazione giovane e altamente istruita del Regno di più di 34 milioni, risorse naturali in espansione e mercati dei capitali stabili e in rapida crescita, evidenzia l’agenzia di stampa del Regno “Spa”.

