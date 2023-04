Arabia Saudita: il governo trasferisce il 4 per cento del colosso energetico Aramco a Sanabil

Il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha annunciato oggi il trasferimento del 4 per cento delle azioni statali di Saudi Aramco, la più grande compagnia energetica al mondo, a Sanabil Investments, società per gli investimenti di proprietà del Fondo di investimento pubblico saudita (Public Investment Fund, Pif). Secondo l’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”, lo Stato continuerà ad essere il maggiore azionista di Saudi Aramco con il 90,18 per cento delle azioni della società. Il principe ereditario, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione del fondo Pif, ha affermato che il trasferimento rientra nell’ambito “delle iniziative a lungo termine dell’Arabia Saudita per rafforzare e diversificare l’economia nazionale ed espandere le opportunità di investimento in linea con la Saudi Vision 2030”.

La mossa contribuirà anche a rafforzare e consolidare la posizione finanziaria e il rating creditizio del fondo sovrano saudita. Sanabil, il cui nome completo è Saudi Arabian Investment Company, è una società di investimento con sede a Riad che impegna circa 3 miliardi di dollari all’anno in transazioni private, secondo quanto si legge sul suo sito web. Nel febbraio 2022, Mohammed bin Salman aveva annunciato un precedente trasferimento del 4 per cento delle azioni del colosso petrolifero Aramco al maxi-fondo sovrano Pif, in un’operazione del valore di circa 80 miliardi di dollari (70 miliardi di euro), in base alla capitalizzazione di mercato della società energetica di allora.

