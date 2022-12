Apre a Vitinia la prima residenza dedicata ai disabili. Gualtieri: “Roma è una città inclusiva”

A 49 anni vivere insieme ai genitori è difficile. Lo è ancora di più quando sei portatore di una disabilità. Lo sa bene Marco che oggi ha varcato per la prima volta la porta della sua nuova casa a Vitinia, nel Municipio IX di Roma, dove vivrà insieme ad altre 10 persone. I due di via Gemmano sono i primi appartamenti realizzati a Roma grazie ai fondi del Pnrr, all’interno della missione 5, inclusione e coesione. In totale – entro il 2026 – saranno 30 gli stabili, due per ogni Municipio della Capitale, dedicati ad accogliere 360 ragazzi disabili per aiutarli nel percorso verso l’autonomia. Si tratta del primo progetto del Lazio, e uno dei primi in Italia, finanziato con i fondi del Pnrr. In particolare, la spesa complessiva per i 30 immobili di Roma è di 21 milioni di euro, quindi 715 mila euro a progetto. Le chiavi dell’appartamento sono state consegnate a Marco, insieme agli altri ragazzi, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, e alla presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo.

“Oggi è un’emozione enorme presentare il primo progetto completato del Pnrr che qualifica una nostra visione di città inclusiva e accogliente”, ha spiegato Gualtieri al momento del taglio del nastro. “Si parla sempre di ritardi e problemi, invece a Roma ci sono anche cose che funzionano oltre ogni aspettativa: non so in quanti in Europa possano dire di aver completato un progetto del Pnrr. Questa – ha aggiunto – è la costruzione di un percorso di autonomia che da la giusta importanza alla qualità degli spazi, per realizzare strutture belle dove le persone possono vivere bene e sperimentare che ‘nessuno è un problema ma tutti sono una risorsa’, per permettere a tutti i cittadini di dare il meglio. Per me – ha proseguito – che mi sono battuto durante la pandemia come ministro per avere il Pnrr in Europa, e poi in Italia, e poi per portarlo a Roma vedere un servizio concreto che apre è una grande soddisfazione”. “Speravo che succedesse perché Marco ha 49 anni, io ne ho 80, e siamo preoccupati per lui”, ha raccontato il papà di Marco durante la visita allo stabile di questa mattina. “La cosa fondamentale – ha aggiunto – è accompagnarli in modo graduale verso l’uscita di casa cosicché si abituino piano piano. Per noi è importante sia successo nel momento in cui siamo ancora qua”.

L’Amministrazione ha avviato una ricognizione delle strutture disponibili tra quelle acquisite a Patrimonio da Roma Capitale, inclusi eventuali immobili sottratti alla criminalità organizzata. “Una buona notizia oggi, anche in vista del Natale per chiudere l’anno con questo obiettivo raggiunto – ha proseguito Funari -. Uno dei 30 progetti che è stato ammesso al finanziamento della missione 5 del Pnrr dedicato all’autonomia per la vita indipendente di persone con disabilità. Due appartamenti con sei persone che verranno accolte in ognuno, con progetti individuali dedicati. Un ambiente familiare, accogliente, per sperimentare momenti di vita autonoma, di condivisione in uno spazio che è una casa, con momenti di formazione e di avviamento al lavoro, in un luogo che poi si presterà ogni giorno di più a dei miglioramenti e innovazioni anche dal punto di vista della domotica, un secondo step che verrà finanziato”.

A inaugurare i due nuovi appartamenti anche Francesco, altro beneficiato del progetto, insieme alla mamma Margherita. “L’obiettivo oggi è quello di aiutare i ragazzi e abituarli a quando non ci saremo più, ad allontanarsi dalla famiglia, e non è una cosa facile – ha raccontato Margherita -. La famiglia è la loro quotidianità, il loro mezzo per rapportarsi al mondo. I ragazzi continueranno a fare la loro vita, c’è chi lavora, chi fa attività sportiva, come mio figlio Francesco, ma questa diventerà una famiglia, bella e allargata con persone di ogni età, utile al confronto. “Sono felice che la prima inaugurazione sia a Vitinia, nel Municipio Roma IX – ha concluso la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo -. Questa è la dimostrazione tangibile che ha funzionato la collaborazione tra istituzioni, pubblico e privato. E’ il riconoscimento del lavoro appassionato che i nostri uffici fanno costantemente su questi temi”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram