Appendino: “Se il Pd guarda a Calenda per noi è un grazie e arrivederci”

Se Letta e il Pd guardano a Calenda per le alleanze per noi è un grazie e arrivederci. Lo ha affermato la neo-parlamentare del Movimento 5 stelle e ex sindaca di Torino Chiara Appendino. “Siamo incompatibili politicamente”, ha detto.

Continuerò a essere radicata qui. Non dobbiamo far diventare questo territorio un cono d’ombra, ha aggiunto. “C’è il proseguimento della Metro 2, la continuazione del progetto sull’area di crisi. E c’è anche un tema economico-sociale: il mio Piemonte e la mia città hanno bisogno di strumenti economici e fiscali più simili a quelli che vengono usati nel sud”, ha concluso.

