L’incontro Xi-Kishida segna la vigilia del vertice Apec a Bangkok

Dopo i vertici dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in Cambogia e il summit del G20 in Indonesia, il forum della Cooperazione economica per l’Asia-Pacifico (Apec) in Thailandia rappresenta il terzo, importante appuntamento in poco più di una settimana in una regione considerata sempre più centrale per gli equilibri politici globali. Dopo le riunioni preparatorie degli alti funzionari e dei ministri, i lavori entreranno nel vivo domani e si concluderanno sabato 19 novembre. Molti dei leader più attesi sono già giunti a Bangkok tra ieri e oggi: fra loro, il presidente cinese Xi Jinping, il francese Emmanuel Macron, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, l’australiano Anthony Albanese, il filippino Ferdinand Marcos Junior. Gli Stati Uniti non sono rappresentanti dal presidente Joe Biden, tornato a Washington da Bali per il matrimonio di sua nipote Naomi, ma dalla vice Kamala Harris, che questa sera troverà in Thailandia il segretario di Stato Antony Blinken. Così come al vertice del G20 sarà assente anche il presidente russo Vladimir Putin: a farne le veci sarà il primo vicepremier Andrej Belousov.

La giornata odierna è stata già ricca d’incontri. Il più importante è stato quello tra Xi e Kishida, il primo fra i leader di Cina e Giappone da oltre tre anni a questa parte. Un confronto che, peraltro, giunge in un momento di forte tensione tra i due Paesi: lo scorso agosto, quando Pechino ha organizzato intense esercitazioni a fuoco vivo intorno a Taiwan in risposta alla visita sull’isola della presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi, cinque missili sono caduti nella Zona esclusiva economica di Tokyo. L’incidente non ha avuto strascichi sul piano militare, ma ha acuito le frizioni diplomatiche tra i due Paesi, già alte a causa della disputa territoriale sulle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina) e per il sempre più evidente allineamento del Giappone alla rete di alleanze degli Stati Uniti nella regione.

Ciononostante, come quello con Biden di lunedì 14 novembre a Bali, anche l’incontro di Xi con Kishida sembra essere stato improntato al disgelo. “Il mondo sta entrando in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti. Cina e Giappone sono Paesi importanti per l’Asia e per il mondo, hanno molti interessi comuni e margine di cooperazione. L’importanza delle relazioni bilaterali non è cambiata e non cambierà”, ha detto Xi nell’occasione. “Il Giappone ha posto nuovamente l’accento sull’importanza di mantenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto nel contesto delle importanti sfide poste dalla situazione internazionale”, ha detto Kishida, riferendosi in particolare alla “conservazione dell’ordine internazionale” nel Sud del mondo. “Abbiamo concordato di mantenere una comunicazione stabile a tutti i livelli, e di coordinarci per la visita in Cina del ministro degli Esteri (Yoshimasa) Hayashi, che è stato invitato dalla controparte cinese”, ha riferito il capo del governo di Tokyo, aggiungendo d’aver chiesto a Xi Jinping l’immediata rimozione delle restrizioni all’esportazione di prodotti alimentari giapponesi verso la Cina, introdotte a seguito del disastro di Fukushima del 2011.

Altro incontro delicato, per Xi, è stato quello con l’omologo filippino Marcos Junior, eletto lo scorso maggio. Così come il suo predecessore Rodrigo Duterte, Marcos è considerato dagli osservatori un leader ben disposto verso la Cina. Nei suoi primi mesi da presidente, tuttavia, ha incrementato la cooperazione con gli Stati Uniti, anche sul piano militare, e ha più volte segnalato la propria opposizione alle rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Il dossier continua a logorare le relazioni tra i due Paesi, poiché la Cina non ha mai accettato una sentenza della Corte permanente di arbitrato (Cpa) dell’Aia che nel 2016 dava ragione a Manila e poiché frequenti sono le incursioni di imbarcazioni cinesi di vario genere in quelle che le Filippine considerano le proprie acque territoriali. Al termine dell’incontro con Marcos, Xi ha sollecitato la controparte a risolvere la disputa “attraverso negoziati amichevoli” e ha sottolineato che la cooperazione bilaterale dipenderà proprio dalla gestione del dossier.

Durante il summit vero e proprio, al via domani, i leader cercheranno tuttavia di mettere da parte dispute e dissapori per concentrarsi su “nuove narrazioni commerciali e d’investimento” e sulla necessità di “riconnettere le catene di fornitura e i collegamenti di viaggio”, come ha fatto sapere il primo ministro thailandese Prayut Chan-ocha. Il suo ministro degli Esteri, Don Pramudwinai, si è lamentato questa mattina, in occasione della riunione ministeriale, per un clima internazionale particolarmente polarizzato, nel quale “ogni compromesso appare impossibile”. “Il mondo è alle prese con l’iperinflazione unita alla recessione, con una catena di approvvigionamento con interruzioni e scarsità, con le calamità climatiche, nonché con un modo di produzione precariamente obsoleto che necessita seriamente di ricalibrazione alla luce dell’innovazione tecnologica”, ha premesso Don. “La quarta rivoluzione industriale, che ha già fatto il suo irreversibile ingresso nel mondo, ci invita a ripensare la nostra strategia di crescita in termini di maggiore sostenibilità e inclusività e, soprattutto, di più equilibrio”, ha spiegato il ministro.

“Aprire, connettere, equilibrare” è, infatti, il tema del programma di appuntamenti, nel Centro nazionale congressi regina Sirikit, in cui si discuterà di come far avanzare la regione verso una ripresa sostenibile e inclusiva nel contesto delle attuali sfide. Ieri e l’altro ieri (15 e 16 novembre) si sono riuniti gli alti funzionari che, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri thailandese, hanno individuato tre priorità: facilitare il commercio e gli investimenti, ricollegare la regione e promuovere una crescita basata sul modello “Bio-Circular-Green” (Bcg). Nella giornata di ieri è stato presentato anche il rapporto sull’economia, incentrato sulla “ripresa verde”, dal quale emerge che la proporzione degli stimoli fiscali destinata a iniziative verdi è ancora piuttosto piccola, benché la spesa orientata in questa direzione potrebbe essere vantaggiosa. “Sono necessarie politiche costanti, coerenti e prevedibili per efficaci riforme strutturali verdi”, è la conclusione.

Ieri si sono conclusi anche i lavori del Consiglio d’impresa dell’Apec, che ha proposto una serie di azioni e definito il programma di lavoro per il 2023 sul tema “Equità, sostenibilità, opportunità”. Precedentemente il gruppo di lavoro sulla salute ha lanciato un portale informativo sui viaggi internazionali all’interno della regione, nel contesto della ripresa dei movimenti transfrontalieri dopo la pandemia di Covid-19. L’iniziativa si chiama “Safe passage Apec” e ha l’obiettivo di riepilogare e spiegare le informazioni sui protocolli di viaggio, attingendo alle risorse ufficiali. L’Apec è un forum intergovernativo, istituito nel 1989, di cui fanno parte 21 membri dell’anello del Pacifico: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia e Vietnam.

