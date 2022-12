Anthony Albanese vince in Australia, è il primo “italiano” alla guida di un Paese anglosassone

Il leader del Partito laborista Anthony Albanese è il prossimo primo ministro dell’Australia. Il partito di opposizione guidato dal politico di origine italiana ha vinto la competizione elettorale davanti alla “Coalition” dell’attuale premier Scott Morrison, formazione che riunisce il Liberal Party e il National Party. Commentando ai giornalisti i risultati del voto, Albanese ha dichiarato di voler “unire il paese”. “Penso che le persone vogliano riunirsi, cercare il nostro interesse comune, guardare verso quel senso di scopo comune. Penso che le persone ne abbiano abbastanza della divisione, quello che vogliono è unirsi come nazione e io intendo guidarla”, ha detto diretto alla festa del partito.

Figlio di un padre originario di Barletta, Albanese venne a sapere solo all’età di 14 anni che Carlo – questo il nome del genitore – era vivo e vegeto, e non era morto in un incidente stradale come sua madre Maryanne Ellery, australiana d’origini irlandesi, gli aveva fino ad allora raccontato. Il giovane Anthony venne anche a sapere che i suoi genitori non si erano mai sposati, come invece gli era stato fatto credere: Maryanne aveva incontrato Carlo nel 1962 in viaggio tra Sydney e Southampton sulla nave da crociera Fairsky, dove l’immigrato italiano lavorava come steward. All’arrivo in Inghilterra la fugace relazione tra i due terminò. Maryanne Ellery seppe più tardi di essere incinta, quando aveva già fatto ritorno in Australia. Scrisse a Carlo Albanese, informandolo della gravidanza, ma questi rivelò d’essere già impegnato con una donna a Barletta. L’australiana decise di dare il bambino in adozione, ma dopo il parto cambiò idea e si convinse a crescere il figlio da sola. Per preservare le apparenze nell’Australia conservatrice d’inizio anni Sessanta, tuttavia, preferì fingere d’essersi sposata e di essere rimasta vedova, assumendo quindi il cognome del padre del bambino.

Solo nel 1977, quando era già parzialmente paralizzata da un’artrite reumatoide che avrebbe segnato il resto della sua vita, Maryanne Ellery trovò la forza di raccontare la verità a suo figlio Anthony. Gli disse che suo padre, per quanto ne sapeva, poteva essere ancora vivo. “Credo sia stato molto traumatico per lei”, avrebbe raccontato Anthony in seguito. Il giovane, legato alla madre da un rapporto particolarmente forte, decise tuttavia di non cercare suo padre Carlo. Si risolse a farlo solo nel 2002, alla morte di sua madre, quando già aveva intrapreso la carriera politica entrando in parlamento con il Partito laborista. Del padre conosceva solo il nome, la nazionalità e la nave a bordo della quale lavorava. Attraverso la compagnia marittima della Fairsky, la Sitmar Cruises, riuscì a ottenere un indirizzo. Scrisse una lettera, omettendo di essere il figlio di Carlo, e tempo dopo ricevette una risposta da un avvocato di Barletta. Anthony Albanese decise quindi di partire per la Puglia, e nel 2009 incontrò per la prima volta suo padre (assieme a due fratellastri della cui esistenza era venuto nel frattempo a conoscenza). Carlo Albanese morì di cancro nel gennaio 2014, ma suo figlio riuscì a fargli visita un’altra volta in Italia nel 2013 per dirgli addio. “Durante la campagna elettorale del 2013 Kevin Rudd (leader laborista che sarebbe diventato primo ministro quell’anno) sapeva che sarei dovuto partire da un momento all’altro per salutare mio padre”, avrebbe poi raccontato Anthony.

Il premier Morrison ammette la sconfitta e si dimette da leader della sua coalizione

Il primo ministro dell’Australia Scott Morrison ha ammesso la sconfitta alle elezioni federali che si sono tenute oggi nel Paese e che vedono il partito laburista guidato dall’italo-australiano Anthony Albanese in netto vantaggio sulla coalizione liberal-nazionale del premier. “Stasera ho parlato con il leader dell’opposizione e primo ministro entrante, Anthony Albanese mi sono congratulato con lui per la (sua) vittoria elettorale”, ha detto Morrison ai media annunciando le dimissioni da leader del suo partito. Secondo i dati finora diffusi dalla commissione elettorale, gli australiani non hanno scelto Morrison in particolare nello Stato dell’Australia occidentale, soprattutto nelle aree urbane più benestanti.

