Annunciato il rinnovo del Teatro Goldoni per i suoi 400 anni

Non si tratta di lavori di carattere estetico ma strutturali e fondamentali per la sicurezza del teatro e del suo pubblico

Questa mattina, durante una conferenza stampa, sono stati presentati i lavori che verranno svolti a partire dal 1 febbraio al Teatro Goldoni di Venezia. Tutti gli spettacoli previsti fino a inizio settembre, quando il teatro riaprirà, saranno spostati al Teatro Malibran. “Il Teatro Goldoni, con i suoi 400 anni di storia, è tra i più prestigiosi teatri di prosa in Italia e, grazie alla lungimiranza dell’amministrazione del comune di Venezia, con questo importante intervento tornerà ad essere una delle sale modello della prosa italiana – ha commentato il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto -. Siamo grati alla Fenice per la collaborazione dimostrataci nell’accogliere gli spettacoli della stagione al Teatro Malibran, dove proseguiremo la stagione in questi mesi di lavori. Riapriremo a settembre con un teatro in completa sicurezza, più accessibile a tutti, più comodo e con una livrea all’altezza della storia che lo ha attraversato”.

“Non si tratta di lavori di carattere estetico – ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Francesca Zaccariotto – ma strutturali e fondamentali per la sicurezza del teatro e del suo pubblico. Fino ad ora annualmente il sindaco, che è anche assessore alla Cultura, si è assunto la responsabilità di firmare un provvedimento in deroga per l’agibilità del teatro. L’intervento che verrà avviato dal primo di febbraio ci consentirà di mettere in sicurezza il teatro e di realizzare un restyling complessivo. Sarà anche l’occasione per affrontare il tema dell’accessibilità, garantendo spazi adeguati alle persone con disabilità”. Complessivamente verrà fatto un intervento da 1.117.3221,99 euro stanziati dal comune stesso con cui si passerà “dalla sostituzione delle poltrone della platea all’adeguamento dell’impianto elettrico fino al piano di manutenzioni straordinarie necessarie all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi”.

