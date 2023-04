Annalena Benini è la nuova direttrice del Salone del Libro: “Una sorpresa inaspettata”

Annalena Benini è la nuova direttrice del Salone del libro di Torino per il triennio 2024-2026. L’annuncio a sorpresa è arrivato oggi con un comunicato unificato tra Regione Piemonte e Comune di Torino. “La notizia della nomina mi è arrivata sabato mattina con una telefonata di Whatsapp da un numero sconosciuto. Non sapevo cosa mi stessero proponendo. Per me è stato completamente inaspettato”. Lo ha affermato la nuova direttrice del Salone del Libro di Torino Annalena Benini, raccontando il percorso di nomina. “Al telefono era Silvio Viale e sono uscita sul balcone per sentire meglio. Lui ha detto ‘Siamo qui nell’ufficio del sindaco con il presidente della regione’ e poi mi è arrivata la proposta. Incidentalmente era il 1 aprile. Nel giro di 24 ore nel dovuto riserbo ho accettato. Mi rendo conto di cosa sia successo soltanto ora, ed è bellissimo. Per me il Salone è sempre stato la manifestazione più importante che c’è per chi legge e più in generale a livello culturale. Torino mi ha sempre accolto. Stimo moltissimo Lagioia e quando l’ho sentito al telefono mi ha molto incoraggiato e rassicurato. Comincerò il mio lavoro osservando e ammirando”, ha aggiunto.

“Abbiamo lavorato bene negli ambienti giusti. Era necessario informare solo al termine di un percorso”, ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio. “La nuova direttrice è una persona di grande personalità, con l’amore per i libri. Perché la professionalità è importante, ma senza cuore è complicato. Questo percorso mostra ancora una volta come le cose fatte insieme vengono meglio: è l’unica strada”, ha concluso. “La scelta che abbiamo fatto è la migliore che potessimo fare”, ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo“. Il salone è un patrimonio collettivo di cui dobbiamo avere grande cura e noi siamo contenti di come siamo arrivati alla candidatura. Il salone è una squadra fatta di persone entusiaste che saranno al suo fianco per il bene del Salone”, ha concluso Lo Russo.

Benini è nata a Ferrara nel 1975. Durante la sua carriera ha scritto e condotto i programmi televisivi ‘Romanzo italiano’ e ‘Pietre d’inciampo’ per la Rai; fondato l’inserto settimanale ‘Il Figlio’ e la rivista culturale ‘Review’; curato l’antologia ‘I racconti delle donne’ e pubblicato ‘Annalena’. Infine, dal 2001 scrive per ‘Il Foglio’.

