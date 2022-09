Andrea Orlando: “Pd soggetto irrisolto, va rifondato”

“Il Pd è un soggetto irrisolto. Questo partito va ripensato, deve avere una sua identitĂ forte”. Andrea Orlando, ministro del Lavoro nel governo Draghi e capolista (eletto) in Liguria alla Camera, parla alla “Stampa” di “rifondazione” indispensabile per i dem. E la consolazione per quanto magra è che la sua Liguria si sia riscoperta roccaforte, nonostante la vittoria del centrodestra: “Se il trend ligure fosse stato nazionale, oggi staremmo commentando un’altra storia”. Quella della della Meloni “è una vittoria, ma non la definirei schiacciante. PiĂą che altro è stato un travaso di voti nel centrodestra. Non c’è stato uno sfondamento della destra, ma una vittoria politica sì. A fronte dell’avanzata di Fratelli d’Italia, la Lega e Forza Italia sono crollate. Se avessimo tenuto il campo largo sarebbe stato diverso”. Poi spiega cosa succede nel Pd: “Serve un congresso rifondativo che coinvolga chi nel tempo si è allontanato dal partito dedicandosi ad altro, al volontariato o al sindacato, all’associazionismo, a coloro che sono rimasti a casa ma non hanno smesso di pensare che si possano cambiare le cose. Deve essere una chiamata generale per ripensare il partito”.

Sui social il ministro ha detto che il Pd deve dare risposte piĂą radicali e che invece è coperto da una spessa coltre di moderatismo. Sembra un messaggio in bottiglia a Stefano Bonaccini che potrebbe essere tra i candidati alla segreteria: “Se dovessi dire qualcosa a Bonaccini, lo chiamerei per nome. E poi non è l’unico interprete di una posizione nobile, ma insufficiente. Non basta piĂą un partito garante del sistema e che prova a civilizzare il sistema. Bisogna introdurre una critica piĂą radicale rispetto alla societĂ , al lavoro, agli aspetti economici e ambientali. Si tratta di proporre alla gente una nostra idea di societĂ ”, ha concluso Orlando.

