Anbi Campania: “Livelli idrometrici in aumento per Sele e Volturno ma permane rischio siccità”

“In Campania, nella giornata del 9 maggio 2022 rispetto al 2 maggio scorso si sono registrati 20 incrementi dei livelli idrometrici, otto cali ed una invarianza nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. I valori delle foci sono stati condizionati da marea crescente lontana dal picco di alta e da mare quasi calmo”. È quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue della Campania (Anbi Campania). “Rispetto a sette giorni fa – ha riferito Anbi Campania – i livelli idrometrici del fiume Sele e Volturno si presentano in aumento mentre risultano stabili il Garigliano ed il Sarno. Rispetto al quadriennio precedente, su Garigliano, Volturno e Sele si apprezzano in questa giornata sei stazioni idrometriche su otto con valori inferiori alle medie del periodo di riferimento, con i saldi negativi più significativi concentrati tra i due fiumi posti nel Nord della regione. Inoltre, si segnalano in lieve calo i volumi dei bacini del Cilento, mentre si registra un deciso aumento dei volumi per il lago di Conza della Campania. Il rischio di siccità resta presente nella Campania settentrionale”.

“Il Garigliano ieri rispetto al 2 maggio 2022 – ha proseguito Anbi Campania – è da considerarsi stabile: anche se a Cassino si registra un aumento di otto centimetri perché a Sessa Aurunca c’è una diminuzione di livello di 8 centimetri. Nel confronto con i dati idrometrici medi del quadriennio 2018 – 2021 si evidenziano: un deficit di 2,5 centimetri a Cassino (in diminuzione su sette giorni fa) e un valore inferiore di 54 centimetri al dato medio a Sessa Aurunca (deficit in aumento rispetto a sette giorni fa). Il Volturno rispetto a sette giorni fa è da considerarsi in fase di crescita a fronte di un aumento dei volumi provenienti dalla valle del Calore Irpino, di una tenuta di quelli provenienti dall’alta valle in Molise e di un aumento degli apporti provenienti dal Matese. Ad Amorosi si registra un aumento di tre centimetri e in questa stazione il livello del fiume è inferiore di dieci centimetri rispetto alla media dell’ultimo quadriennio (deficit in aumento). Invece a Capua si registra un aumento (+20 centimetri), che porta il maggiore fiume meridionale a 44 centimetri sotto lo zero idrometrico, con diga traversa chiusa a monte della città. Il Volturno a Capua raggiunge un livello idrometrico inferiore di 14 centimetri rispetto alla media del quadriennio 2018-2021 (deficit in lieve diminuzione)”. Infine: “Il fiume Sele è in aumento rispetto a sette giorni fa ed a valle della diga traversa di Persano si pone in evidenza l’aumento di Albanella (più quattro centimetri) che porta il livello a 32 centimetri sullo zero idrometrico”.

