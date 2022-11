Anas: al via dieci bandi di gara per oltre 2 miliardi

Anas (gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dieci bandi di gara, nove dei quali destinati a nuove opere per un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Il decimo bando di gara – riferisce una nota – del valore complessivo di 160 milioni di euro, interessa l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione. Si tratta di una significativa iniezione di risorse con un rilevante impatto sul settore infrastrutturale del Paese. L’obiettivo è quello di sviluppare infrastrutture viarie, di concerto con il territorio, per fornire supporto alle aree produttive realizzando un unico sistema che scambia beni e servizi, con certezza dei costi, dei tempi di percorrenza, di accessibilità dei trasferimenti e della qualità del servizio. L’impegno è, inoltre, quello di innalzare i livelli di comfort e sicurezza della rete stradale, offrendo un viaggio più sicuro. Tutti i quadri economici delle Nuove Opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo prezzario Anas varato a giugno. Gli interventi riguardano sei regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. Valle D’Aosta: lavori di sistemazione tra Etroubles e l’innesto autostrada per il traforo del San Bernardo; variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen (importo 127.629.671,16 euro); in Gu 3 agosto 2022. Emilia Romagna: Sistema tangenziale di Forlì; collegamento viario Tangenziale Est Lotto terzo (importo: 172.854.110,33 euro); in Gu 8 agosto 2022.

Calabria: Ss 182 “Trasversale delle Serre” – Tronco primo Autostrada A3 – Vazzano Lotto primo Stralcio secondo completamento Superamento del colle dello Scornari (importo: 27.345.463,38 euro); in Gu 10 agosto 2022. Lombardia: Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il Confine con la Provincia di Novara; tratto compreso tra l’autostrada A8 e la statale 527 in Comune di Vanzaghello primo stralcio (importo: 223.870.064,52 euro); in Gu 10 agosto 2022. Liguria: Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado – Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore Lotto di completamento (importo: 92.165.447,62 euro); in Gu 10 agosto 2022. Sicilia: Collegamento viario compreso tra lo svincolo della Ss 514 “di Chiaramonte” con la Ss 115 e lo svincolo della Ss 194 “Ragusana”; l’intervento è diviso in quattro lotti (importo complessivo: 1.434.485.348,93); in Gu 10 agosto 2022. Il bando di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale riguarda le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria. Nel dettaglio, si tratta di un accordo quadro biennale suddiviso in 16 lotti, ognuno da 10 milioni di euro. Per ciascuna regione gli investimenti sono: 30 milioni per l’Emilia-Romagna, 20 milioni per il Lazio, 30 milioni per la Lombardia, 20 milioni per le Marche, 30 milioni per il Piemonte, 20 milioni per il Toscana, 10 milioni per l’Umbria.

