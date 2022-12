Amministrative: pubblicate le liste e i candidati sindaco, 26 le città capoluogo al voto

Sono disponibili sul sito del ministero dell’Interno e sulla App Eligendo liste e candidati sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Si svolgeranno infatti domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 le operazioni di voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali nelle Regioni a Statuto ordinario, oltre che in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 26 giugno, mentre lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle 14 di lunedì, 13 giugno. Sono circa mille i Comuni in Italia che saranno interessati dalla tornata 2022 delle elezioni amministrative. Le città capoluogo chiamate a eleggere il sindaco sono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Come di consueto il Viminale rammenta le procedure di voto per le amministrative. Nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, la scheda è azzurra, e reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco scritti entro un apposito rettangolo sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Come si consueto l’elettore con la matita copiativa potrà esprimere il proprio voto per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo e sul contrassegno della lista o ognuna delle liste collegate al candidato sindaco. In questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta. Oppure per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno: il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata, si tratta del cosiddetto “voto disgiunto”. Si può anche scegliere di votare solo per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista: il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco. Non solo è possibile esprimere un voto solo per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegata. Si può anche votare solo per candidati alla carica di Consigliere comunale scrivendo il nominativo (solo il cognome o in caso di omonimia il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati anche senza segnare il contrassegno della lista stessa: in tal caso il voto è valido sia per i candidati Consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto di disgiunto.

E’ importante ricordare che le preferenze devono essere manifestate esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di Consigliere comunale. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso a pena di annullamento della seconda preferenza nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio fra i due candidati più votati.

Per quanto riguarda le elezioni nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti la scheda è azzurra e reca all’interno di appositi rettangoli i nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco a fianco dei quali sono riportati i contrassegni della lista con cui il candidato è collegato. L’elettore con la matita copiativa potrà esprimere il proprio voto tracciando il segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista adesso collegata. Oppure tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista adesso collegata. Oppure ancora, tracciando un segno di voto solo sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa legato. Oppure manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale: l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Anche in questo caso il ministero dell’Interno rammenta che: le preferenze devono essere manifestate esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale nei comuni con popolazione compresa tra 5 mila e 15 mila abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena di annullamento della seconda preferenza. Nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

