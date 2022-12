Amministrative: nel Lazio centrodestra unito in cinque dei nove grandi comuni al voto

In cinque dei nove grandi comuni del Lazio al voto il prossimo 12 giugno il centrodestra andrà unito. v. Caso particolare, infine, quello di Gaeta dove il centrodestra si reinventa in una versione civica e con un panel di otto liste incamera i militanti del territorio e appoggia la corsa di Cristian Leccese. “Abbiamo portato avanti l’esperienza civica di Cosmo Mitrato che ha vinto nel 2017 con una lista civica che riuniva Pd e FI, senza simboli”, spiega Leccese interpellato da “Agenzia Nova“. “Veniamo fuori da quell’assembramento e portiamo avanti le stesse liste civiche. La scelta civica ci porta ad aggregare un mondo che cinque anni fa avevamo creato e con cui avevamo vinto”, aggiunge.

Non sorprende la spaccatura a Sabaudia, in provincia di Latina, dove il comune è commissariato da quando l’ex sindaca Giada Gervasi è stata travolta da una inchiesta per presunti fatti di corruzione. La coalizione che alle scorse elezioni aveva visto Fd’I e FI insieme, ma non a supporto di Gervasi, è andata in frantumi e alle urne del 12 giugno Forza Italia corre insieme ad Azione e Udc sostenendo Alberto Mosca contro Enzo Di Capua appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega. Ad Ardea e Fonte Nuova è sempre Forza Italia a rompere lo schema a tre. Nel primo caso FI ha dato vita a una lista civica che appoggia il candidato di centrosinistra Lucio Zito, espressione dell’alleanza Pd-M5s, mentre Fd’I e Lega corrono per Fabrizio Cremonini, appoggiato anche da altre liste politiche minori. Nel secondo caso, quello di Fonte Nuova, è stata Fd’I a fare una scelta diversa: il partito di Giorgia Meloni appoggia il sindaco uscente Piero Presutti, la Lega che prosegue da sola con Graziano Di Buò, espressione del Pdl che nel 2009 lo confermò già sindaco.

Nei cinque comuni in cui l’alleanza è invece confermata i tre partiti stanno procedendo uniti e stanno facendo da catalizzatore anche per liste civiche e politiche della stessa area. A Cerveteri il manager pubblico Gianni Moscherini può contare sul supporto di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che sperano di riuscire a vincere in un territorio in mano al centrosinistra da quasi vent’anni. A Ciampino Daniela Ballico sindaca dimissionaria è riuscita a tenere unito il centrodestra e corre contro la dem Emanuela Colella. Anche a Guidonia Montecelio Alfonso Masini è riuscito nell’impresa: tutti uniti contro Alberto Cuccuru. Lega, FI e Fd’I, infatti, hanno dato il loro appoggio al candidato di centrodestra per la guida di una città che conta due commissariamenti negli ultimi sette anni. A Grottaferrata va invece a Lorenzo Letta il merito di aver tenuto insieme in centrodestra. A Ladispoli è Alessandro Grando il candidato unitario di Meloni, Salvini e Berlusconi.

