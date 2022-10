Amministrative, Letta: “Premiata la solidità dei candidati”

Non conta sulle divisioni del centrodestra, Enrico Letta. Non pensa che ad aiutare il Partito democratico potranno mai essere le liti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il segretario del Pd crede piuttosto, e lo racconta con convinzione a “La Stampa”, che a funzionare in queste amministrative sia stata “la solidità dei candidati”. Perché i due anni di pandemia hanno cambiato tutto, “le persone non vogliono fuochi d’artificio, ma lavoro sul territorio”. Li elenca come fosse l’allenatore di una squadra che ha vinto lo scudetto: “Ci sono gli esterni, come il professore Nicola Fiorita a Catanzaro e il calciatore dalla grande forza sociale, Damiano Tommasi, a Verona. Ottimi amministratori come Giorgio Abonante ad Alessandria, Patrizia Manassero a Cuneo, Paolo Pilotto a Monza. Katia Tarasconi e Michele Guerra a Piacenza e Parma. Tutti molto bravi a interpretare queste elezioni per quello che sono, senza retropensieri”. Adesso, questo capitale di fiducia guadagnato, i dem vogliono investirlo in quella che chiamano ‘agenda sociale’: lotta alla precarietà, incentivazione del primo impiego per i giovani, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro. Con un avvertimento sui diritti: “Non approvare lo ius scholae – la nuova legge sulla cittadinanza per i figli di immigrati – adesso che siamo a un passo, sarebbe un atto di crudeltà”. C’è stato un record di astensionismo, ai ballottaggi ha votato solo il 42 per cento: “Ci sono diverse ragioni e una è proprio l’aver sottovalutato per troppo tempo l’impatto negativo delle liste bloccate e dei parlamentari nominati sugli elettori. Sono pronto a ragionare sui modelli, ma serve una legge elettorale più democratica e partecipativa”.

Quanto alla coalizione, più che a un campo largo sembra pensare un nuovo Ulivo: “L’Ulivo per me è sempre stato un modello perché ha avuto una grande capacità di partecipazione ed espansione andando oltre alla classe politica. È quel che mi piace di questo risultato, che è andato oltre i partiti. Due personaggi come Tommasi e Fiorita, un calciatore e un professore ai lati opposti dell’Italia, dicono che è quella la strada. Mettere in campo una nuova classe politica. So benissimo che non bisogna ripetere le cose del passato, nell’anno che abbiamo davanti dobbiamo elaborare un progetto, un nome, un programma e dei contenuti per una nuova coalizione”. Per ora ci sono più veleni e veti incrociati: Calenda non vuole Conte, anche un pezzo di Pd si chiede se l’alleanza coi 5 stelle frammentati abbia ancora senso: “Queste amministrative le abbiamo vinte nonostante il gioco dei veti incrociati. A Verona, a sostenere Tommasi c’erano sia Calenda che Conte. Vorrei che si cominciasse a separare l’immagine dalla sostanza. Capisco che queste forze debbano trovare una loro identità, per noi è più semplice. Il Pd è il fratello maggiore, ma a un certo punto bisogna pensare a unire”, ha concluso Letta.

