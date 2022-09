Amministrative: il centrodestra prende Palermo, Genova e L’Aquila. Parma, Verona e Catanzaro vanno al ballottaggio

Sono iniziate alle ore 14 di ieri le operazioni di scrutinio dei voti nei 971 comuni la voto per le elezioni amministrative. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il prossimo 26 giugno. Il primo turno delle amministrative riguarda, come detto, 971 comuni, di cui 142 con popolazione superiore a 15 mila abitanti e 829 pari o inferiore, per un totale di 8.831.743 elettori (rilevazione alla data dell’8 giugno 2022). In particolare, sono chiamati al voto 22 capoluoghi di provincia e quattro di regione (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano). Dei capoluoghi di provincia al voto sono quattro quelli commissariati: Barletta e Taranto in seguito a un voto di sfiducia, mentre Messina e Viterbo a causa delle dimissioni del sindaco. L’affluenza definitiva alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno (818 Comuni su 818) è stata del 54,73 per cento, secondo i dati definitivi del Viminale. Nella passata tornata elettorale l’affluenza era stata del 60,12 per cento. In quell’occasione si votava in due giorni.

Genova

A Genova, con 370 sezioni scrutinate su 656, il 15,8 per cento, il candidato sostenuto dalla coalizione unita del centrodestra, Marco Bucci, ha raggiunto il 56,4 per cento dei voti e va verso la riconferma al primo turno. Il candidato sostenuto dalla colazione di centrosinistra, che comprende anche Pd e M5s, Ariel Dello Strologo, secondo la stessa proiezione, raccoglierebbe il 37,7 per cento.

Gli ultimi dati del Consorzio Opinio per Rai, con copertura del 12 per cento del campione, danno Bucci in vantaggio con il 54,4 per cento dei voti. Dello Strologo, secondo la stessa proiezione, raccoglierebbe il 38,7 per cento.

Secondo invece l’ultima proiezione di Swg per La7, con copertura del 10 per cento del campione, Bucci avrebbe raggiunto il 54,2 per cento dei voti mentre Dello Strologo raccoglierebbe il 38,5 per cento.

Per quanto riguarda le singole liste, quella del sindaco uscente Bucci si attesta al 18,9 per cento. Meglio solo il Pd, con il 21,4 per cento mentre, restando nel campo del centrosinistra, il Movimento 5 stelle raggiunge il 4,6 per cento. Fratelli d’Italia, 9,4 per cento ottiene un risultato migliore della Lega che si ferma al 7 per cento. Forza Italia ottiene invece il 3,9 per cento.

Palermo

Il candidato sostenuto dal centrodestra per la corsa a sindaco a Palermo, Roberto Lagalla, avrebbe ottenuto il 45,7 per cento dei voti. E’ quanto rileva la seconda proiezione del Consorzio Opinio per Rai con una copertura del 18 per cento del campione. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, si ferma invece al 27,4 per cento dei voti. In Sicilia la legge prevede che per la vittoria al primo turno sia sufficiente il 40 per cento dei voti più uno.

La prima proiezione di Swg per La7, con una copertura del 5 per cento del campione, vede Lagalla in vantaggio con il 45 per cento dei voti. Il candidato del centrosinistra, Franco Miceli, si ferma invece al 28,3 per cento dei voti.

Secondo le ultime proiezioni, tra le liste è Forza Italia, con il 12 per cento dei voti, ad essere il primo partito in questa tornata elettorale nel capoluogo siciliano. Il Pd raggiunge il 13 per cento, mentre il terzo partito più votato è Azione, con il 9,2 per cento. A seguire Fratelli d’Italia, con l’8,4 per cento, ed il Movimento 5 stelle, con il 6,2 per cento.

A Rainews24, Lagalla ha ringraziato gli elettori “che hanno deciso di sostenere le liste di centrodestra a Palermo”. Occorre “segnalare la forte, critica, astensione che lascia pensare” come a Palermo “si sono verificati fatti come la coincidenza dell’evento sportivo di promozione del Palermo in serie B e la chiusura di alcune sezioni elettorali”, ha aggiunto per poi concludere: “Cominceremo da subito a lavorare per questa cittĂ ”.

L’Aquila

Continua a rilento lo scrutinio dei voti per le elezioni amministrative nel comune de L’Aquila, dove sono state ultimate le operazioni di spoglio in 31 sezioni su 81 (38,2 per cento). Stando ai dati attuali del Viminale, il sindaco uscente e candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra, Pierluigi Biondi, ha raggiunto il 51,37 per cento dei voti, sufficienti per la riconferma al primo turno. Staccato, al 24,1 per cento, il candidato “civico”, sostenuto anche da Azione, Americo Di Benedetto. Poco piĂš indietro Stefania Pezzopane, candidata sostenuta dalla colazione di centrosinistra, che raccoglie, ad ora, il 23,1 per cento. Fratelli d’Italia, con il 20,54 per cento risulta essere la lista piĂš votata, seguita da quella della Lega, 10,80 per cento, e dal Pd con il 10,4 per cento. Sotto l’1 per cento il risultato del Movimento cinque stelle.

“Siamo onorati”, ha detto il candidato sindaco in collegamento con “Porta a Porta”, ma occorre lavorare perchĂŠ “questa è una cittĂ esigente. Abbiamo una stagione irripetibile per L’Aquila”.

Parma

A Parma, con 59 sezioni scrutinate su 204, Michele Guerra (centrosinistra) è in testa con il 44 per cento. Seguono Pietro Vignali (centrodestra) con il 22,5 per cento, Dario Costi (centro) con l’11,9 per cento e Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia) con il 7,1 per cento. Per quel che riguarda le liste dei partiti nazionali, il Partito democratico è al 25 per cento, Fratelli d’Italia al 7,3 per cento, Lega al 4,3 per cento e Forza Italia al 2,7 per cento.

Secondo i dati emersi dalla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, Guerra sarebbe in testa con il 46,4 per cento, seguito dal candidato di centrodestra con il 21,8 per cento. Costi sarebbe invece all’11,3 per cento e Bocchi al 7 per cento. La copertura del campione è del 18 per cento.

La seconda proiezione di Swg per La7, con una copertura del campione del 16 per cento, vede in vantaggio il candidato di centrosinistra con il 44 per cento, seguito da Vignali con il 19,1 per cento. Seguono Dario Costi con il 13,8 per cento e Priamo Bocchi con l’8,2 per cento.

Riguardo i dati delle singole liste, Fratelli d’Italia, dove presentava una propria lista divisa dal centrodestra, supera la Lega in termini di percentuale con il 7,2 per cento rispetto al 4,1 del partito di Salvini. Questo quando sono state scrutinate 36 sezioni su 204, il 13 per cento. Il Pd, con il 25,1 per cento, è i primo partito cittadino.

Al telegiornale de La7, Guerra ha dichiarato: “Abbiamo lavorato bene. Stando sui temi della cittĂ abbiamo raggiunto un risultato storico, perchĂŠ il centrosinistra non vinceva dal 1998. Ci aspettano altre due settimane di lavoro a cui guardiamo con fiducia perchĂŠ la nostra coalizione ha fatto un lavoro straordinario. Abbiamo capito l’obiettivo e che Parma avesse bisogno di un modello nuovo. Questi risultati sembra ci diano ragione”.

Verona

Si consolida a Verona la prospettiva del ballottaggio di domenica 26 giugno tra Damiano Tommasi e Federico Sboarina. Su 37 mila voti scrutinati dei 111 mila l’ex calciatore ed esponente del centrosinistra ha raccolto il 39,94 per cento delle preferenze, mentre il sindaco uscente, appoggiato da una parte del centrodestra (Lega e Fratelli d’Italia), è al 32,37 per cento. Sempre più distaccato l’ex primo cittadino Flavio Tosi al 23,98 per cento.

I dati emersi dalla prima proiezione Swg per La7, con copertura del campione del 5 per cento, mostrano l’ex calciatore avanti con il 41,50 per cento dei voti. E’ quanto emerge dalla prima prima. Il sindaco uscente Federico Sboarina sostenuto, fra gli altri, da Lega e Fratelli d’Italia, si ferma invece al 30,5 per cento. Infine, l’ex sindaco Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e varie liste civiche raggiunge il 23,9 per cento.

In collegamento con “Porta a Porta”, il candidato del centrosinistra ha dichiarato che per il ballottaggio “ci rivolgeremo a quelli a cui ci siamo rivolti finora ad adesso. Proponiamo il futuro rispetto al passato recente e piĂš lontano. E’ il momento di girare pagina”. “Farò un appello specifico ai tanti delusi dall’amministrazione attuale”, ha aggiunto.

Catanzaro

Si va verso il ballottaggio, il prossimo 26 giugno, per conoscere il nome del nuovo sindaco di Catanzaro. Quando sono state scrutinate 33 sezioni su 92, 35,8 per cento, il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e varie liste civiche, Valerio Donato, ha raggiunto il 43,79 per cento dei voti, non abbastanza per evitare il ballottaggio. Con il 30,95 per cento dei voti, lo sfiderà al secondo turno Nicola Fiorita, candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra. Antonello Talarico, candidato sostenuto da Noi con l’Italia e alcune liste civiche, ottiene, al momento, il 13,6 per cento, mentre Wanda Ferro, candidata di Fratelli d’Italia che nel comune calabrese correva da sola, ha raggiunto il 9,45 per cento. Fratelli d’Italia che, senza considerare le liste civiche, rappresenta il primo in termini di voti fra grandi partiti, con il 5,15 per cento. Il Pd si assesta al 4,86 per cento mentre il Movimento cinque stelle si ferma al 2,95 per cento.

Padova

Lo spoglio dei voti a Padova, con 14 sezioni scrutinate su 206, conferma la vittoria al primo turno del sindaco uscente Sergio Giordani del centrosinistra, che ha raccolto finora il 59,4 per cento delle preferenze, con un vantaggio netto su Francesco Peghin (32,9 per cento) e su tutti gli altri sette candidati, tutti sotto il 2 per cento.

Anche secondo la prima proiezione Swg per La7, con copertura del 7 per cento del campione, e margine di errore dell’1,9 per cento, vedrebbe Giordani riconfermato con il 58,4 per cento dei voti. Peghin raggiungerebbe invece il 31,2 per cento.

Pistoia

A Pistoia si va verso la conferma del sindaco uscente, Alessandro Tommasi, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Quando sono state scrutinate 18 sezioni su cento, il 18 per cento, Tommasi ha raggiunto il 52,10 per cento. Staccato il candidato sostenuto dal Movimento 5 stelle, Federica Frantoni, che ottime, al momento il 27,36 per cento dei voti.

Per quanto riguarda le singole liste ,il Partito democratico ottiene il 19,9 per cento dei voti, poco superiori alla lista civica a sostegno di Tommasi, 18,3 per cento. Nel centrodestra la lista di Fratelli d’Italia ha raggiunto il 13,8 per cento, mentre la Lega il 3,5 per cento.

Lazio

Nel Lazio, come nel resto d’Italia, è iniziato alle 14:00 lo spoglio delle elezioni comunali in 53 cittĂ chiamate alle urne. L’affluenza registrata alla chiusura è stata del 56,7 per cento pari a 316.624 elettori sui 557.732 aventi diritto.

Due dei tre capoluoghi di provincia del Lazio, Viterbo e Frosinone, si dirigono verso il ballottaggio mentre a Rieti il centrodestra ha staccato gli avversari e potrebbe imboccare una vittoria al primo turno. Allo spoglio di quattordici sezioni su 52, infatti, nel capoluogo reatino il centrodestra unito è decollato, facendo raggiungere a Daniele Sinibaldi quota 53,2 per cento. Segue il candidato del centrosinistra ed ex sindaco della città , Simone Petrangeli, che con il supporto del Pd si ferma al 35,6 per cento. Nel comune, affluenza alle urne al 65,4 per cento.

A Viterbo a guidare la fila degli aspiranti sindaci c’è la candidata di centrosinistra unito, Alessandra Troncarelli, con il 33,9 per cento di voti. La insegue la candidata civica di centrodestra Chiara Frontini, appoggiata da Vittorio Sgarbi, che allo spoglio di tredici sezioni su 66 ha già guadagnato il 30,2 per cento dei voti. Nel capoluogo del viterbese si è registrata un’affluenza alle urne al 61,6 per cento.

Anche a Frosinone, allo spoglio di cinque sezioni su 48, avanza l’ipotesi ballottaggio. Qui, il candidato del centrodestra unito Riccardo Mastrangeli, supportato anche dal sindaco uscente Nicola Ottaviani, ha raggiunto quota 48,7 per cento. Lo segue Domenico Marzi, candidato del centrosinistra che insieme a Pd e M5s si ferma per ora al 39,45 per cento. Frosinone guida i capoluoghi di provincia con un’affluenza alle urne del 66,84 per cento.

Nel comune di Latera, in provincia di Viterbo, con il 95,9 per cento dei voti è eletto sindaco per il secondo mandato Francesco Di Biagi. In tutto Di Biagi ha ottenuto 445 voti con la lista unica Insieme per Latera, lo sfidante Aniello Pernice del Movimento politico Libertas si ferma a 19 voti con il 4,09 per cento. Il comune conta 661 aventi diritto al voto su una popolazione di 993 persone. Con il 53,4 per cento delle preferenze, pari a 179 voti, Gisella Petrocchi è la terza eletta tra gli aspiranti sindaci dei 53 comuni del Lazio al voto. Petrocchi si impone con la lista Uniti per Salisano, sui due sfidanti: Cristiano Ranieri che con Impegno comune si ferma al 46,2 per cento delle preferenze; e Giuseppe Castellano che con Movimento democrazia sociale ottiene un solo voto pari allo 0,3 per cento dei voti.

Si iniziano a delineare i primi risultati dello spoglio elettorale nei nove grandi comuni del Lazio con oltre 15 mila abitanti chiamati al voto e dal quadro generale – stando ai primi dati – emerge un avanzamento dei candidati civici in cinque dei nove territori, oltre che uno scenario prevalentemente di ballottaggio. A Cerveteri con un terzo di sezioni scrutinate c’è aria di ballottaggio. È in vantaggio Maria Elena Gubetti, candidata del centrosinistra, che potrebbe sfidare il centrodestra di Giovanni Moscherini.

Anche ad Ardea, a essere scrutinate per ora, sono una decina di sezioni. Qui il candidato di centrodestra Maurizio Cremonini, appoggiato da Lega e Fd’I, ha sorpassato Lucio Zito del centrosinistra, ma solo di qualche punto percentuale. Anche per Ardea probabile ballottaggio, quindi. A Fonte Nuova, con quasi la metà delle sezioni scrutinate, il vantaggio è per Piero Presutti che corre verso la vittoria al primo turno con quota 69,5 per cento, grazie alla sua lista che unisce Fd’I e liste civiche di centrosinistra. Dietro di sé lascia Graziano di Buò del centrosinistra, fermo al 20,7 per cento.

A Guidonia Montecelio – scrutinate poco meno di un terzo delle sezioni – il vantaggio è per Mauro Lombardo, esponente civico in testa alla sfida. Seguono il candidato che ha unito il centrodestra, Alfonso Masini, e Alberto Cuccuru del centrosinistra unito con Pd e M5s a supporto.

Anche a Gaeta, come a Fonte Nuova, il candidato in testa ha guadagnato piĂš del 60 per cento dei voti per ora e sta guidando la corsa alle amministrative: è Cristian Leccese, lascia indietro la sfidante, Sabina Mitrano del Pd, ferma al 19,2 per cento e il candidato del M5s Silvio D’Amante al 10,8 per cento.

A Sabaudia – con solo poche sezioni scrutinate – per ora è in testa l’esponente civico Maurizio Lucci che si gioca però il ballottaggio contro Alberto Mosca, candidato di FI e Azione. In coda Fd’I e Lega con Enzo Di Capua. In ultima posizione, dietro anche al civico Paolo Mellano, c’è il candidato del Pd Giancarlo Massimi che non raggiunge il 10 per cento di voti.

A Ciampino è solamente una sezione a essere stata scrutinata. Per ora a guidare la competizione per il posto di futuro sindaco della città sarà sfida tra la candidata di centrodestra unito Daniela Ballico, seguita da Pd e M5s con Emanuela Colellla. In coda il civico di centrosinistra Alessandro Porchetta.

A superare quota 50 per cento – con la metà delle sezioni scrutinate – a Grottaferrata è il candidato del centrosinistra Mirko Di Bernardo che corre verso una vittoria al primo turno. Di Bernardo si stacca dall’ex sindaco della città , Luciano Andreotti, che dopo le dimissioni di nove consiglieri comunali ha lasciato il comune al commissariamento e che questa volta si ferma a quota 25,6 per cento, per adesso. I due sono inseguiti dal civico di centrosinistra Luigi Spalletta e, in coda, con l’appoggio di Fd’I, FI e Lega, Lorenzo Letta.

Anche a Ladispoli scrutinata solo una scheda su 26: Alessandro Grando, candidato del centrodestra unito, in testa; lo segue il candidato civico Alessio Pascucci. A chiudere la candidata di Pd e M5s, Silvia Marongiu.

Crolla l’affluenza alle urne in tutti i nove grandi comuni del Lazio, con oltre 15 mila abitanti. Il calo maggiore (meno 12,5 per cento) è stato rilevato ad Ardea dove si è recato alle urne soltanto il 40,9 per cento degli aventi diritto pari a 14.891 cittadini. All’ultima tornata elettorale, nella cittĂ dell’area metropolitana di Roma, l’affluenza era stata del 53,4 per cento. Segue Cerveteri che registra un crollo della partecipazione del 9,7 per cento rispetto alle ultime elezioni, passa dal 60,6 per cento al 50,1. Tra i nove grandi comuni del Lazio quello in cui la partecipazione è stata maggiore invece è Gaeta, in provincia di Latina, dove ha votato il 61,3 per cento degli aventi diritto, pari a 11.586 elettori. Anche qui si registra tuttavia un calo del 6,1 per cento dell’affluenza.

