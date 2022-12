Americhe: gli Usa perdono terreno mentre la Cina rafforza la sua lenta ma sicura penetrazione

Con un lento ma metodico lavoro di penetrazione commerciale e strategica, la Cina conquista sempre più spazi in America latina, il continente una volta sotto il sicuro controllo degli Stati Uniti. Forte di una semina che dura da anni, Pechino raccoglie i frutti offerti dall’attualità politica regionale. Per la prima volta dopo anni, un esponente del governo della Colombia – il ministro del Commercio German Umana – è stato infatti ricevuto dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Una visita che traduce la ferma volontà dei due Paesi di accelerare la ripresa dei rapporti, appena un mese dopo l’insediamento di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia. L’ex guerrigliero, primo capo di Stato di sinistra nella storia del Paese, aveva nominato in tempi record l’ambasciatore a Caracas e promesso di rendere da subito più fluide le relazioni commerciali, in attesa della imminente ripresa del dialogo politico. Cade dunque, e a velocità sostenuta, uno dei più robusti muri politici interni alla regione, quello che l’ex presidente colombiano Ivan Duque aveva eretto – al fianco degli Stati Uniti – per arginare il vicino Venezuela, da sempre sponda per gli interessi della Russia e, ancor più, della Cina. Più in generale, la momentanea fortuna dei governi di sinistra nella regione, con la probabile affermazione alle presidenziali di ottobre di Inacio Luiz Lula da Silva in Brasile, consente a Pechino di capitalizzare il metodico lavoro di penetrazione nella regione.

Nel giorno in cui Umana ha stretto la mano a Maduro, peraltro, il Parlamento del Nicaragua ha dato il primo via libera all’apertura di negoziati per un accordo di libero commercio con la Cina, strumento cruciale per le sorti del Paese centroamericano, altrimenti sempre più isolato a livello internazionale. Approvando l’accordo “Cosecha temprana”, Managua mette al lavoro le commissioni ad hoc per studiare nel dettaglio i capitoli del trattato di cui sono state gettate le basi a luglio, con l’intesa siglata dal ministro del Commercio cinese Wang Wentao e del ministro degli Esteri del Nicaragua, Denis Moncada. Un’intesa che nasceva pochi mesi dopo che il Nicaragua di Daniel Ortega, tra i presidenti più invisi alla Casa Bianca, decideva di rompere le relazioni con Taiwan e aprire quelle con la Repubblica Popolare Cinese. Managua ha tutto l’interesse a premere sull’acceleratore dei rapporti con Pechino: nei primi cinque mesi del 2022 le esportazioni verso il gigante asiatico sono aumentate del 128,9 per cento. Una boccata d’ossigeno per un Paese stretto da sanzioni e con le note difficoltà legate alla crisi pandemica.

Gli osservatori peraltro non escludono che questa nuova intesa possa rilanciare il progetto di Canale interoceanico del Nicaragua, la imponente alternativa al Canale di Panama, messa dieci anni fa nero su bianco sempre dal presidente Ortega. Un corridoio “tre volte più grande” di quello di Panama, che Pechino potrebbe usare come rotta commerciale stabile, molto più vicina peraltro al confine meridionale degli Usa. Nel 2013 il parlamento del Nicaragua approvava la concessione per la costruzione e la gestione del canale alla Hong Kong Nicaragua Canal Development (Hknd) e all’investitore cinese Wang Jiing, presentato come uno degli uomini più facoltosi del pianeta, pronto a scommettere oltre 50 miliardi sull’opera. Il Canale, che doveva mettere in collegamento il Pacifico con il mar dei Caraibi (ingresso per l’Atlantico), doveva svilupparsi su 278 chilometri, corredato da due aeroporti, due porti ad alto pescaggio, complessi turistici e zone commerciali. A dicembre scorso, salutando l’apertura dei rapporti con la Cina, Ortega ricordava che ci sono “progetti ancora vivi, con una grande impresa della Repubblica popolare, il progetto del gran canale”.

E il Nicaragua è solo uno dei quattro paesi centroamericani che hanno deciso negli ultimi anni di abbandonare Taiwan per sposare la causa di una sola Cina: ci sono anche la Repubblica Dominicana, El Salvador e Panama, oltre che i caraibici Sao Tomé e principe e le Isole Salomone. Oltre ad aver compreso economie importanti nella strategica Nuova via della Seta, la Cina vanta un livello di attività commerciale sempre più insostituibile per la regione. Secondo un rapporto pubblicato dal Council on Foreign Relations pubblicato ad aprile, la Cina è oggi il principale partner commerciale per il Sud America e il secondo dopo gli Stati Uniti se si considera l’America Latina nel suo complesso. Nel 2021 il commercio bilaterale ha raggiunto i 450 miliardi di dollari e gli economisti prevedono che potrebbe raggiungere i 700 miliardi entro il 2035. La Cina è il primo partner commerciale del Brasile e il secondo partner commerciale dell’Argentina, due giganti della regione che recentemente hanno espresso la volontà di potenziare ulteriormente la relazione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram