America latina, analista a Nova: “In aumento la comunicazione tra bande criminali”

Il caso di Marcelo Pecci, il magistrato paraguayano ucciso in Colombia a inizio maggio, dimostra che le bande criminali in America latina stanno imparando a "comunicare" tra loro per poter compiere i reati in tutta la regione

Il caso di Marcelo Pecci, il magistrato paraguayano ucciso in Colombia a inizio maggio, dimostra che le bande criminali in America latina stanno imparando a “comunicare” tra loro per poter compiere i reati in tutta la regione. Lo ha detto ad “Agenzia Nova“, Ronna Risquez, giornalista venezuelana di inchiesta, esperta in criminalità organizzata, violenza e diritti umani. Si tratta di un episodio da “guardare con attenzione, anche oltre il dato di cronaca”, avverte Risquez. L’uomo è stato ucciso in un’isola prospiciente la città colombiana di Cartagena, mentre si trovava in viaggio di nozze con la moglie. Secondo gli inquirenti l’omicidio è stato commissionato dai vertici del gruppo Primeiro Comando da Capital (Pcc), in Brasile, e portato a compimento da elementi armati colombiani grazie alla possibile mediazione di una parte terza. “È la prova che per descrivere il crimine organizzato oggi in America latina non si può solo parlare dei soliti gruppi noti e identificati. C’è una delinquenza organizzata che opera in tutta la regione”, segnala la giornalista d’inchiesta.

“Essere del Pcc, in Brasile, e non avere nessuna persona in Colombia o in Paraguay per compiere l’omicidio non è più un limite. Puoi stringere alleanze strumentali e puntuali con un gruppo di un’altra formazione per commettere il reato”, ha segnalato l’analista. È un passaggio ulteriore rispetto alla “globalizzazione della criminalità organizzata, un dato già registrato da diverso tempo”. Una dinamica nella quale acquistano protagonismo nuove formazioni criminali, meno consolidate e la cui voglia di emergere potrebbe essere vincente. “Non sembra essere stato necessario contrattare gruppi colombiani come l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) o le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc)”, ha sottolineato l’analista venezuelana secondo cui “entrano in gioco piccoli gruppi locali che hanno il controllo sul territorio e che hanno contatti con grandi forze come il Pcc”.

Una delle ipotesi di cui si discute è che ad aver svolto il ruolo di “mediatore” per arrivare ai sicari colombiani sia il “Tren de Aragua”, rampante organizzazione “nata” nel carcere venezuelano di Tocoron, nello Stato di Aragua. Un attore criminale sempre più importante nella zona. “Non è un gruppo con la grande esperienza militare che possono vantare organizzazioni con decenni di storia di conflitto armato alle spalle, o il controllo delle principali rotte del narcotraffico internazionale”, ha sottolineato Risquez. “Ma nel suo piccolo, sta costruendo il suo potere, sfruttando un ‘mercato’ più di nicchia ma non meno redditizio”. È il caso delle “estorsioni ai migranti o agli stranieri in condizioni di clandestinità ”, ma anche “della tratta di essere umani a scopo sessuale”. Una serie di attività che ha portato il “Tren” a lavorare attraverso le frontiere ramificandosi in diversi paesi della regione, come dimostrano “le scoperte fatte dalla polizia in Cile, a fine 2021”. Senza contare gli episodi criminali in altri Paesi che l’azione meno intensa delle rispettive forze di sicurezza non ha permesso di attribuire con certezza al Tren. Casi, conclude Risquez, nei quali “non è chiaro se siano cellule isolate”, o addirittura “imitatori” del Tren.

