Stefanini: “Avviò un processo che non riuscì a controllare ma cercò l’integrità dell’Urss”

“Vivevamo nell’attesa che qualcosa succedesse ma nessuno sapeva cosa”. Con queste parole l’ambasciatore Stefano Stefanini ha descritto gli anni della transizione “da Unione sovietica a Russia e da Michail Gorbaciov a Boris Eltsin”. Anni da lui vissuti a Mosca come Consigliere dell’ambasciata italiana dai primi mesi del 1990 al 1994. “Mi occupavo – ricorda l’ambasciatore in un’intervista ad “Agenzia Nova” – della transizione economico-politica da Unione Sovietica ad un’economia di mercato e di mercato sociale, che era l’obiettivo Gorbaciov”. Processi di trasformazione complessi, che alimentavano l’incertezza sul futuro: “Quando ci salutavamo il venerdì sera – ricorda – ci dicevamo di rimanere in contatto” perché “la sorpresa poteva essere uno sviluppo politico, così come il colpo di Stato” ma anche “i tentativi di riforme economiche”.

Per questo “c’era un continuo senso di aspettativa di qualcosa che nessuno di noi, ma anche gli stessi russi, sapeva cosa fosse”. Secondo l’ambasciatore forse non lo sapeva neanche lo stesso Gorbaciov di aver “messo in moto queste forze che ora non controllava più: navigava cercando di portare in porto un’Unione Sovietica integra” anche se aveva capito che i “Paesi baltici” non sarebbero potuti rimanere nell’Urss. Urss che cercava di far navigare “in acque sempre più difficili” e con “sempre meno alleati” all’interno del Paese e del gruppo dirigente del Partito. Diverso il contesto internazionale dove “aveva un consenso enorme: fino a dopo il colpo di Stato la politica europea, statunitense e dell’occidente era di sostegno” all’azione di Gorbaciov.

