L’assunzione del comando da parte dell’Italia della Missione Nato in Iraq (Nmi) è “un’ulteriore conferma della lunga e stabile amicizia” che lega l’Italia all’Iraq. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore d’Italia in Iraq, Maurizio Greganti. “È un grande onore aver assunto il comando della Missione Nato in Iraq con il generale Giovanni Maria Iannucci, ed un’ulteriore conferma della lunga e stabile amicizia che ci lega a questo Paese”, ha dichiarato Greganti. “Sin dal 2003 l’Italia è presente qui a sostegno della sovranità e della stabilità dell’Iraq: nel corso degli anni abbiamo sempre sostenuto questo Paese nella lotta contro il terrorismo e abbiamo da ultimo sostenuto le Forze di sicurezza irachene che, ricordo, sono state protagoniste della vittoria sull’ Isis (Stato islamico dell’Iraq e della Siria), con il supporto della Coalizione globale anti Daesh”, ha aggiunto il diplomatico, ricordando che “l’Italia è stata e continua ad essere uno dei maggiori contributori della Coalizione e ora abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro profilo tramite la guida della Missione Nato”.

Facendo riferimento alle dichiarazioni della viceministra degli Esteri, Marina Sereni, rilasciate durante la sua recente visita in Iraq, Greganti ha affermato che “dobbiamo ringraziare le nostre Forze armate, che a Nassiriya hanno pagato un prezzo altissimo al servizio di questo Paese e della sua giovane democrazia, che rimane un’eccezione in questa regione del mondo”. L’ambasciatore ha ricordato che in Iraq la Nato “è presente su richiesta del governo e opera nel pieno rispetto della sovranità irachena”. In questo contesto “la Missione ha sinora contribuito a cementare distensione e dialogo, stabilendo ottimi rapporti con le autorità locali”. Questo, ha aggiunto, “sarà ancora più vero sotto la guida del generale Iannucci, non solo per le sue straordinarie capacità professionali ma anche per il credito che l’Italia si è guadagnata nel corso degli anni e in particolare per l’apprezzamento di cui godono le nostre forze armate presso le istituzioni e la popolazione irachena”.

In merito alle sfide che dovrà affrontare la Missione Nato a guida italiana, secondo Greganti sono molteplici, soprattutto dopo che con la chiusura di quella in Afghanistan quella in Iraq è “divenuta la più importante missione ‘out of area’ dell’Alleanza”. Il diplomatico ha affermato che “l’obiettivo fondamentale è fornire supporto alle Istituzioni deputate alla sicurezza nazionale, assicurando assistenza e consulenza alle forze di difesa affinché siano in grado di preservare la stabilità e la sicurezza dell’Iraq nei confronti di tutti i potenziali elementi di destabilizzazione, a partire da Daesh”.

In questo, ha aggiunto, “fondamentali sono le attività di formazione nello sminamento, pianificazione civile-militare, medicina militare ma anche contrasto alla corruzione e rispetto dello stato di diritto, diritto internazionale umanitario, protezione dei civili e dei bambini nei conflitti armati, parità di genere”. Greganti ha sottolineato che Nmi “agisce infine in stretto coordinamento con la Coalizione anti-Daesh e con la missione Euam dell’Unione europea, così da fornire all’Iraq competenze ed esperienze diversificate in tutti gli ambiti”.

L’Italia è pronta a “prestare ogni sostegno, ove necessario, per stemperare le tensioni, su richiesta del governo iracheno e nel pieno rispetto della sovranità ed indipendenza del Paese”, ha dichiarato Greganti rispondendo alla domanda sulla possibilità da parte dell’Italia di mediare tra la Turchia (membro Nato) e Baghdad alla luce delle tensioni dovute alle operazioni militari turche nel nord del Paese. “La capacità di mediazione è sempre stata un punto di forza del nostro Paese, che ha un’attitudine non comune alla comprensione delle diverse sensibilità in contesti delicati e fragili. Siamo quindi disponibili a prestare ogni sostegno, ove necessario, per stemperare le tensioni, su richiesta del Governo iracheno e nel pieno rispetto della sovranità ed indipendenza del Paese. L’Italia non agisce al di fuori di questi presupposti”, ha affermato Greganti.

