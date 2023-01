Altra incursione degli anarchici a Roma: bruciate cinque auto davanti alla sede Tim

Sale la tensione, e anche l’attenzione, per le incursioni degli anarchici a Roma e nel resto del Paese. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, nella Capitale, sono state date alle fiamme cinque auto della Tim. I veicoli, parcheggiati in un’area di sosta privata, davanti alla sede di via Val Di Lanzo, in zona Monte Sacro, sono andati a fuoco intorno alle 2:15 del mattino. Gli anarchici hanno rivendicato il gesto, esprimendo solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari, e in sciopero della fame da oltre cento giorni per chiedere la sospensione del regime di detenzione 41bis.

“Abbiamo portato avanti un’azione incendiaria contro Tim. L’attacco è stato condotto introducendoci nel parcheggio di una delle sue sedi ed appiccando il fuoco a cinque veicoli. Tim collabora attivamente al controllo sociale attraverso l’installazione della rete della fibra ottica, telecamere e braccialetti elettronici”, hanno scritto gli anarchici in una nota pubblicata sul sito “Rivoluzione Anarchica”. “Questo è solo l’inizio e più che una minaccia è una promessa”, si legge tra le altre cose nel comunicato, in cui gli anarchici esprimono “solidarietà ad Alfredo Cospito in lotta contro il 41 bis. Solidarietà a Juan, Anna, Ivan e tutti gli anarchici ostaggi nelle galere dello Stato”.

Si tratta del terzo episodio dimostrativo degli anarchici nella Capitale. Sabato sera ignoti hanno lanciato una molotov davanti al distretto di polizia in zona Prenestina, nelle stesse ore in cui la polizia stava identificando e denunciando 41 persone, ritenute responsabili del lancio di bottiglie e fumogeni in piazza Trilussa a Trastevere nel corso di un corteo spontaneo culminato in scontri con la polizia. Le proteste romane sono parte di un più ampio movimento che in Italia ha interessato città quali Torino, Trieste e Spoleto, e all’estero ha colpito il consolato italiano a Barcellona e l’auto di un funzionario italiano dell’ambasciata a Berlino, che è stata data alle fiamme. Per tutti questi fatti stamattina la procura di Roma ha aperto un fascicolo: il reato ipotizzato è danneggiamento e incendio aggravati dalle finalità di terrorismo. L’indagine è coordinata dalla procura antiterrorismo e svolta dai carabinieri del Ros e dagli agenti della Digos.

Il governo ha fatto sapere: “Lo Stato non scende a patti con chi minaccia”. E l’attenzione, dal punto di vista della sicurezza urbana, è stata innalzata. “È doveroso, a un innalzamento della tensione, un innalzamento dell’attenzione”, ha chiarito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Stiamo seguendo con cura le proteste in maniera svincolata dai procedimenti in corso per questa persona”, ha aggiunto, riferendosi a Cospito. Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha precisato: “Esiste il rischio che il mondo anarchico possa trovare sponde in altri ambienti antagonisti. Il rischio è che la condizione di salute del loro leader possa compattare i vari movimenti”. In merito ai livelli di sicurezza della Capitale, il prefetto però ha assicurato che Roma “è presidiata in maniera adeguata in tutti i punti sensibili”.

Cospito – ritenuto la mente della Federazione anarchica informale – è detenuto a Sassari da sei anni e da aprile scorso è sottoposto al 41 bis. È considerato il responsabile di diversi attentati. Ad aprile prossimo è attesa l’udienza sull’istanza dell’avvocato a sospendere il regime del 41 bis. L’uomo, 55enne, è in sciopero della fame da oltre cento giorni e le sue condizioni di salute si sono aggravate. Sulla sua vicenda è in corso un ampio dibattito tra chi ritiene che “il primo punto è la salute. E la situazione di Cospito preoccupa molto”, come affermato da Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, e chi invece sostiene che la sospensione del 41bis creerebbe un precedente che rischia di alleggerire le pene previste per attentati e reati di terrorismo.

