Alluvione in Emilia-Romagna: il bilancio sale a nove morti. Convocato il Consiglio dei ministri per il 23 maggio

Oggi pomeriggio si terrà un vertice con i ministri Nordio, Lollobrigida, Calderone, e i viceministri Bignami e Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. I morti accertati sono nove, numerosi i dispersi e almeno diecimila sfollati. Sono 14 i fiumi esondati nella Regione e 23 i Comuni coinvolti, circa 500 vigili del fuoco al lavoro nelle zone colpite dall’alluvione. Riduzione delle corse e rallentamenti hanno limitato la circolazione dei treni ad alta velocità, Intercity e regionali le linee Av e convenzionale fra Firenze e Bologna. Oggi pomeriggio alle ore 16 si terrà un vertice con i ministri Nordio, Lollobrigida, Calderone, e i viceministri Bignami e Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione. Il presidente della regione Stefano Bonaccini ha annunciato intanto “un numero di conto corrente dedicato a questa tragedia per poter fare donazioni”.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta in videocollegamento a un vertice al comitato operativo, presieduto dal ministro per il Mare e la protezione civile, Nello Musumeci, nella sede della Protezione civile. “Faremo tutto ciò che sarà necessario per far fronte alla tragica situazione creatasi. Rinnovo la vicinanza del governo alle famiglie delle vittime”.

Secondo quanto si apprende da fonti del governo, il 23 maggio il Consiglio dei ministri si occuperà dell’emergenza maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia-Romagna.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si trova in Emilia-Romagna, dove ha sorvolato le zone più colpite dall’ondata di maltempo. Il titolare del Viminale si è recato poi al centro operativo regionale della protezione civile dell’Emilia Romagna e in prefettura a Bologna. Il vicepremier Matteo Salvini ha riferito che “cinque battelli veloci, 25 militari, due elicotteri, due squadre di sub, un aereo Atr42 sono le forze messe in campo o pronte a entrare in azione della Guardia costiera per l’emergenza maltempo”.

“L’Emilia-Romagna ha appena trascorso una notte drammatica. Dopo una giornata tremenda come quella di ieri” ha scritto su Facebook il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “Quattordici fiumi sono esondati in più punti, con conseguenze pesantissime. Decine di comuni colpiti. Moltissime strade sono interrotte”, spiega. “Solo in mattinata avremo un quadro più chiaro su danni, conseguenze, evacuati. Al momento contiamo due vittime e quattro dispersi. Buona parte del nostro territorio è irriconoscibile”, aggiunge ringraziando le migliaia di volontari e operatori del sistema di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine “impegnati senza sosta nei soccorsi e nell’assistenza alla popolazione, assieme ai sindaci e agli amministratori locali. E le tantissime persone che senza esitazione hanno aperto le proprie case e le proprie strutture a chi ha bisogno. Siamo ancora in piena allerta massima”.

Bilancio pesante confermato anche dal ministro per il Mare e la Protezione civile, Nello Musumeci: “Abbiamo circa cinquemila persone evacuate”. “Ieri pomeriggio abbiamo allertato i sindaci perché l’evacuazione preventiva è l’unico rimedio per mettere in salvo le vite umane, soprattutto per chi abita in case a piano terra o in prossimità di fiumi”, ha aggiunto. “Siamo pronti a intervenire come governo per far fronte elle prime emergenze. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Poi va fatta una ricognizione attenta sugli argini da ricostruire e il sistema idraulico da modificare”, ha detto.

In Emilia-Romagna è stata emessa una nuova allerta meteo per tutta la giornata di oggi: codice rosso per Romagna, montagna e collina tra Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese, e modenese, costa romagnola. Allerta arancione per pianura e costa ferrarese, oltre che per la pianura reggiana.

Già sono stati registrati superamenti del livello d’allarme in alcuni corsi d’acqua: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone. Vari gli allagamenti in corso, con conseguenti evacuazioni a cura dei comuni. A Riccione è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi. In Appennino sono segnalate frane e smottamenti.







I danni in Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono stati registrati superamenti del livello di allarme per alcuni corsi d’acqua: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone. Vari gli allagamenti sono in corso. A Riccione è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi. A Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia. Altre due frane anche nel bolognese, di cui una a Pianoro e una a Monterenzio. Finora sono 901 le evacuazioni: la maggior parte, 528, nel ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel forlivese-cesenate, 10 nel modenese e 3 nel reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno.

Salgono intanto a 300 milioni di euro i danni subiti dalle attività agricole e dalle infrastrutture emiliane dove sono finiti sott’acqua migliaia di ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere e mele ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed infrastrutture. Anche per domani si aspettano piogge e viene confermato il codice rosso nella regione.

Le Marche

“E’ stata una giornata molto dura: è esondato il fiume in città e domani chiederemo lo stato di emergenza”. Lo ha affermato ieri il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, parlando del maltempo che ha colpito la sua città. “Le previsioni sono brutte anche per questa notte e domani faremo la conta dei danni. Speriamo di passare indenni la notte”, ha aggiunto.

Il primo cittadino in precedenza aveva segnalato i danni dovuti all’esondazione del torrente Genica. “Il torrente Genica è uscito in più punti, causando allagamenti in particolare nella zona via Belgioioso a Loreto, poi alla Celletta e a Muraglia. Inoltre ci sono stati tanti smottamenti in diverse zone del comune, che bloccano il transito delle strade – aggiunge Ricci. Tutti i mezzi e gli uomini della Protezione Civile Pesaro, dei Vigili del Fuoco, del Centro Operativo e delle Forze dell’ordine sono in azione, anche nelle fabbriche di chiusa di Ginestreto. Ci sono sicuramente diversi danni a case, aziende e strade, che verificheremo quando l’emergenza sarà finita. Invitiamo tutti a atteggiamenti prudenti e a non muoversi in città, se non strettamente necessario”, ha concluso il sindaco.