Alle 18 il derby Roma-Lazio. L’Olimpico, “sorvegliato speciale”, registra il tutto esaurito

Nella Capitale è aria di derby con Roma e Lazio che scenderanno in campo oggi alle 18 in uno stadio Olimpico tutto esaurito per la stracittadina. Sono attesi, infatti, 60mila tifosi che già dal pomeriggio arriveranno allo stadio. La curva sud, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, ha preparato una coreografia che dipingerà di giallo rosso l’Olimpico, mentre il tifo ospite è stato chiamato a raccolta dalla stessa società sportiva Lazio: “Domenica c’è il derby, facciamoci sentire. I ragazzi hanno bisogno di voi”, ha scritto in un tweet allegando un video della nord. Come ogni derby, ingente sarà lo spiegamento delle forze dell’ordine, impegnate ad arginare il tifo facinoroso e mantenere l’ordine pubblico.

Possibili chiusure al traffico nell’area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. Come di consueto sono state predisposte aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. In particolare, l’area di piazzale Clodio sarà destinata ai supporter giallorossi e quella di via delle XVII Olimpiade a quelli biancocelesti. Le chiusure sono previste su viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan.

