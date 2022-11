Zelensky: “Pronto a parlare con Putin ma senza ultimatum”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice “pronto a parlare” con l’omologo russo Vladimir Putin “senza nessun mediatore ma senza condizioni di ultimatum”. Lo ha detto lo stesso Zelensky, ospite della trasmissione “Porta a Porta” su “Rai1” che andrà in onda stasera. “Con la Russia la questione (del dialogo) si complica ogni giorno e non è una opinione personale perché ogni giorno i russi occupano i nostro villaggi, dove vivono gli ucraini e molte persone son state uccise dai russi e vedono tracce di torture e rovine che hanno lasciato dietro di loro le forze russe”, ha aggiunto ma questo “complica la possibilità di condurre trattative”. “La nostra società è molto pacifica e in questi 8 anni volevamo fare un trattativa ma adesso la nostra società non la vede come positiva ma io come presidente sono pronto”, ha sottolineato. “Un eventuale scambio tra prigionieri russi e i feriti del reggimento ucraino di Azov “ è possibile” ma dipenderà sempre dalla Russia”, ha detto Zelensky, sottolienando che “tutte le cose sono possibili ma dobbiamo farlo come Stato e voi come nostri partner e tutti quelli che possono essere sentiti dalla Russia”, ha aggiunto. “Tutto dipende da loro, noi stiamo facendo tutto quello che possiamo, i civili li stiamo portando via da acciaieria e le loro famiglie sono rimaste sempre”, ha sottolineato. “Noi siamo disponibili a scambiarli ma chiediamo indietro i nostri morti”, ha proseguito il presidente ucraino.

“L’Ucraina non potrà accettare alcun compromesso per quel che riguarda la sua indipendenza e integralità territoriale”, ha detto il presidente ucraino. Secondo Zelensky, il popolo ucraino vuole il rispetto della “propria sovranità e integrità, tradizione del popolo e lingua”. Queste sono “cose banali che sono state violate dalla Federazione Russa”, ha rilevato. Per il capo dello Stato, “bisogna portare via le forze armate russe dalla nostra terra, liberare le case e villaggi, restituire quello che è stato saccheggiato. Il valore vero è la vita”. “Che loro se ne vadano e rispondano per tutto quello che hanno fatto e restituiscano quello che devono”, ha aggiunto. “Non possiamo accettare un compromesso per quel che riguarda la nostra indipendenza”, ha proseguito Zelensky. “La cosa principale certo è che ci saranno riparazioni, condanne da parte del tribunale ma noi non potremo mai restituire le vite umane dei bambini uccisi”. “L’Ucraina non potrà mai riconoscere la Crimea come parte della Federazione Russa”, ha aggiunto il presidente ucraino, sottolineando che “non riconosceremo mai la Crimea come parte della Federazione Russa. Si tratta di una repubblica autonoma, ha i suoi diritti e un Parlamento che c’è sempre stato ma è sempre stato territorio ucraino”, ha aggiunto. “Siamo pronti a parlare con la Russia si ma adesso non passiamo delegare una decisione sula Crimea, ma lasciamo questa questione da parte se ostacola nostre trattative e ostacola un incontro tra i due presidenti”, ha proseguito Zelensky. “È possibile un attacco da parte della Russia dalla Transnistria”, ha detto Zelensky, “il 100 per cento della popolazione lì è controllata dalla Federazione Russa”, ha aggiunto. Secondo Zelensky, “possono esserci circa 15 mila militari russi” ma solo “forse, fino a 3 mila persone, dalle nostre informazioni, sanno veramente combattere”. “Può essere una sfida ma non una grande minaccia”, ha sottolineato Zelensky.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritiene che l’omologo russo, Vladimir Putin, “non potrà salvare la faccia” dopo la fine della guerra. “Non credo che Putin riuscirà a salvare la faccia. Non sto pensando in generale alla figura di questa persona ma dobbiamo pensare a futuro della Russia”, ha detto Zelensky ospite della trasmissione “Porta a Porta” su “Rai1”. “Io come presidente ucraino sto pensando a questi che sono i nostri e ci saranno altri presidenti e generazioni e nessuno può spostarsi da li”, ha aggiunto. Secondo il capo dello Stato ucraino, Putin “per salvare la faccia deve salvare il suo stato io non devo pensare per lui”, ha proseguito Zelensky. “In Donbass non è possibile parlare di autonomia”, ha aggiunto il presidente ucraino. “Lei (rivolgendosi a Bruno Vesta) sta parlando di autonomia ma di una entità facente parte di uno stato, loro invece hanno scritto una loro Costituzione in queste pseudo repubbliche”, ha concluso.

Ambasciatore russo Chizov: “Con adesione Finlandia alla Nato possibile risposta militare russa”

L’adesione della Finlandia alla Nato provocherebbe “tecnicamente e militarmente” una risposta della Russia. Lo ha detto il rappresentante permanente russo presso l’Ue, Vladimir Chizov, a “Sky News”. Chizov ha aggiunto che l’ingresso di Helsinki nell’Alleanza atlantica rappresenterebbe una “minaccia alla stabilità dell’Europa”.

Amministrazione Poltava: nuovi attacchi missilistici russi su raffineria Kremenchug

L’esercito russo ha lanciato nuovamente missili contro la raffineria di Kremenchug, nella regione di Poltava, nell’Ucraina centro-orientale. Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale di Poltava, Dmytro Lunin, sul proprio canale Telegram, parlando di quattro razzi. Lunin ha esortato tutti i residenti a non uscire dai rifugi, promettendo di fornire ulteriori dettagli a breve. Ad aprile nove missili russi hanno distrutto la raffineria di Kremenchug, il più grande impianto in Ucraina per la produzione di prodotti petroliferi.

Amministrazione Severodonetsk, evacuazione sospesa a causa dei bombardamenti russi

L’evacuazione della popolazione civile da Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale, è stata sospesa a causa del fatto che i bombardamenti delle truppe russe non si placano. Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare-civile di Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, in un briefing. “L’evacuazione è sospesa perché è impossibile guidare lungo la strada, che è costantemente bombardata. Non appena la situazione si stabilizzerà, l’evacuazione riprenderà”, ha dichiarato Stryuk. Secondo lui, in città rimangono fino a 15 mila persone.

Russia: allarmi bomba all’aeroporto Sheremetjevo di Mosca

Gli specialisti dell’aeroporto Sheremetjevo di Mosca, tra i più grandi d’Europa, hanno iniziato a controllare tutti gli aerei in stazionamento presso la struttura a causa di una minaccia anonima di bombe sugli aeromobili. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”, citando un portavoce dei servizi di emergenza dell’aeroporto. Secondo la fonte, Shermetjevo continua a funzionare normalmente. Questa mattina una minaccia analoga è stata ricevuta contro un velivolo all’aeroporto Zhukovskij di Mosca ma, dopo l’ispezione, non è stato trovato alcun ordigno a bordo.

Putin: “Le élite dell’Occidente sono pronte a sacrificare il resto del mondo per mantenere il loro dominio globale”

Le élite dei Paesi occidentali sono pronte a sacrificare il resto del mondo per mantenere il loro dominio globale. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il governo sulle questioni economiche. Inoltre il capo di Stato ha sostenuto che la “perseveranza ossessiva” dell’Occidente nelle sanzioni contro la Russia porterà “inevitabilmente alle conseguenze più complesse e irrisolvibili” per l’Unione europea, per i suoi cittadini, nonché per i Paesi più poveri del mondo, che “stanno già affrontando i rischi della carestia”.

Ufficio presidenziale ucraino: in corso negoziati per evacuare sanitari e feriti da Azovstal

Sono in corso le trattative per l’evacuazione degli operatori medico-sanitari e dei feriti dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, nell’Ucraina sud-orientale. Lo ha dichiarato la coordinatrice delle azioni sui corridoi umanitari dell’ufficio presidenziale ucraino, Tatiana Lomakina, in un briefing, aggiungendo che si tratta di circa 500 persone.

Cremlino: “Risposta risoluta se qualcuno interferirà”

La Russia sarà pronta a dare risposte risolute se qualcuno tenterà di intervenire nella “operazione militare speciale” in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. “Procediamo principalmente dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente russo Vladimir Putin a partire dal 24 febbraio, secondo cui la Russia sarà pronta a dare la risposta più decisiva alla parte che cerca in qualche modo di entrare in Ucraina”, ha sottolineato Peskov. La Russia, ha detto ancora, deve adottare ulteriori misure per rafforzare la sicurezza delle aree che si trovano al confine con l’Ucraina. “Prima di tutto, questa è una situazione che rende necessario adottare misure aggiuntive per rafforzare la sicurezza delle regioni adiacenti all’Ucraina”, ha commentato Peskov in merito alle notizie secondo cui un civile è stato ucciso e sette sono rimasti feriti nella regione di Belgorod in seguito a bombardamenti provenienti ieri dal territorio dell’Ucraina. Il portavoce ha aggiunto che l’esercito russo prende in considerazione tutte le altre misure che possono essere assunte in relazione agli attacchi subiti. Le compagnie straniere che sono cadute sotto le misure di ritorsione della Russia contro le sanzioni occidentali non possono più interagire con essa nel settore del gas, ha poi chiarito aggiungendo che ieri il governo russo ha approvato una lista nera di 31 società, attuali o precedenti filiali di Gazprom, soggette a misure economiche speciali, tra cui Gazprom Germania GmbH e Gazprom Marketing & Trading Ltd., nonché l’operatore della parte polacca del gasdotto Jamal-Europa. “Ci sono anche sanzioni di blocco contro queste società, quindi non ci saranno relazioni con queste società, sono semplicemente vietate”, ha sottolineato Peskov. “Molto probabilmente altre società saranno coinvolte” al loro posto nelle forniture di gas, ha aggiunto il portavoce. Intanto, secondo l’ex capo di Stato e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, l’invio in Ucraina di armi della Nato aumenta il rischio di uno scontro diretto tra l’Alleanza atlantica e la Russia, nonché che il conflitto si trasformi in una vera e propria guerra nucleare. “L’invio di armi all’Ucraina da parte dei Paesi della Nato, l’addestramento delle sue truppe all’uso dell’equipaggiamento occidentale, l’invio di mercenari e lo svolgimento di esercitazioni dei Paesi dell’alleanza vicino ai nostri confini aumentano la probabilità di un conflitto diretto e aperto tra la Nato e la Russia invece di una guerra per procura”, ha sostenuto Medvedev. Secondo l’ex presidente russo lo scenario di una guerra nucleare sarebbe “catastrofico per tutti”.

Comune di Mariupol: “I russi bloccano le uscite dai sotterranei di Azovstal, i difensori tentano il contrattacco”

Le truppe russe stanno bloccando le uscite dai passaggi sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, nell’Ucraina sudorientale. Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, sul proprio canale Telegram. “L’obiettivo principale dell’esercito russo è bloccare le uscite dai passaggi sotterranei, che sono stati indicati al nemico da un traditore. Tuttavia, i difensori di Mariupol stanno facendo tentativi di contrattacco, rischiando tutto. Non ci sono parole per descrivere l’eroismo dei difensori di Mariupol”, ha sottolineato Andryushchenko.

Questa mattina, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha scritto sulla propria pagina Facebook che “le truppe russe non fermano gli attacchi aerei sull’acciaieria Azovstal di Mariupol, al fine di eliminare i difensori ucraini nell’area dell’impianto siderurgico”. “A Mariupol, gli sforzi principali degli occupanti sono concentrati sull’assedio e sul tentativo di distruggere le nostre unità nell’area dello stabilimento Azovstal. Il nemico continua a lanciare attacchi aerei“, si legge nella nota.

Von der Leyen: “La Russia è la principale minaccia all’ordine internazionale”

La Russia rappresenta ad oggi “la principale minaccia” all’ordine internazionale: è il messaggio lanciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il vertice bilaterale a Tokyo con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Secondo von der Leyen, la Russia si è dimostrata la peggior minaccia alla tenuta dell’ordine globale “con la sua barbarica guerra contro l’Ucraina e il suo preoccupante patto con la Cina”. Alle parole di von der Leyen ha fatto eco il primo ministro giapponese, secondo cui “l’invasione russa dell’Ucraina non è solo una questione europea, ma scuote le fondamenta dell’ordine internazionale, anche in Asia, e per questa ragione non può essere tollerata”. Von der Leyen oggi è stata ricevuta da Kishida a Tokyo, insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in occasione dell’annuale vertice bilaterale, svoltosi a Tokyo.

Truppe russe intensificano l’offensiva in direzione di Donetsk

L’esercito russo sta tentando di intensificare l’offensiva nella parte della regione di Donetsk, dove l’obiettivo principale delle forze russe resta quello di stabilire il pieno controllo su Rubizhne, e di conquistare Lyman e Severodonetsk. Come riferito questa mattina dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine, in direzione di Lyman l’esercito russo ha attraversato il fiume Seversky Donets, mentre in direzione di Severodonetsk le truppe di Mosca avanzano verso Kudryashivka con parziale successo. Le operazioni offensive delle truppe russe nell’Ucraina orientale puntano a stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk, Luhansk e Kherson e mantenere il corridoio terrestre tra il Donbass e la Crimea.

