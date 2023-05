Allarme incidenti stradali a Roma: due pedoni investiti e uccisi in meno di 24 ore

Tragedia sulle strade di Roma, dove in meno di 24 ore, due pedoni sono stati investiti e uccisi, in circostanze diverse. In totale sono 18 i pedoni morti dall’inizio dell’anno nella Capitale. In particolare, questa notte, intorno all’una, un uomo di circa 44 anni, non ancora identificato, è stato investito in via Trionfale, all’altezza del civico 8369. La vittima, che secondo le prime ricostruzioni stava attraversando fuori dalle strisce pedonali, è stata investita da un uomo di 63 anni, a bordo di una Matiz Daewoo. Il 63enne è stato trasportato al policlinico Gemelli per gli accertamenti di rito, che hanno dato esito negativo all’esame tossicologico. All’alba del primo maggio, invece, alle ore 5:20 circa, sulla via Casilina, all’altezza del civico 1110, in prossimità di via Walter Tobagi, è stato travolto un uomo che tra qualche giorno avrebbe compiuto 47 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del quinto gruppo prenestino della polizia locale.

Dai primi accertamenti l’uomo, anche in questo caso, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e su un tratto non illuminato. A investirlo un uomo di 50 anni, che viaggiava a bordo di una Atos Hyundai. Il 50 enne è stato trasportato al policlinico Umberto I per i normali esami di rito, di cui non si conosce ancora l’esito. La salma dell’uomo investito è stata portata all’ospedale di Tor Vergata. Secondo i dati diffusi dall’osservatorio pedoni dell’Asaps – Associazione sostenitori amici della polizia stradale, nei primi quattro mesi del 2023 (fino al 30 aprile) sono stati 135 i pedoni investiti ed uccisi nel nostro Paese. Solo nel Lazio ci sono stati 30 decessi, di cui ben 16 a Roma che con gli ultimi due salgono a 18.

