Algeria-Italia: non solo gas, tutti gli argomenti della visita del presidente Tebboune

Dopo l’accordo per l’aumento dei volumi di gas a partire dal 2022, Algeria e Italia puntano a una partnership a 360 gradi che vada oltre l’energia: piccole e medie imprese, agricoltura, cantieristica navale, scambi interuniversitari, turismo, l’edilizia, i lavori pubblici, l’industria farmaceutica e la produzione di medicinali, Internet, l’informatica e le telecomunicazioni, il restauro di vecchi edifici. Tutti questi argomenti saranno discussi durante la visita del presidente della Repubblica algerina, Abdelmajid Tebboune, prevista in Italia a fine maggio e saranno probabilmente oggetto di accordi del vertice intergovernativo previsto del 18 e 19 luglio ad Algeri, con tanto di Business Forum. Lo rivela l’ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”.

Ambasciatore, come commenta i recenti accordi tra Italia e Algeria nel settore del gas?

“La relazione tra l’Algeria e l’Italia è molto forte, esemplare e ambiziosa non solo nel settore energetico. È vero che, data la situazione internazionale, le relazioni sull’energia si sono concentrate su questo tema in questi ultimi mesi. C’è una volontà sincera tra i nostri grandi gruppi energetici, ovvero Eni e Sonatrach, di intensificare l’esplorazione di nuovi giacimenti per soddisfare anzitutto il mercato locale e poi di orientarsi verso i mercati esteri e, perché no, di commercializzare prodotti energetici”.

L’Algeria sta lanciando “Solaire 1000”, un progetto per produrre 1.000 megawatt di energia fotovoltaica. Ci sono possibilità per l’Italia anche nel campo dell’energia pulita?

“Certamente. Bisogna dire che non c’è solo questo questo progetto fotovoltaico: anche l’idrogeno verde è una possibilità concreta. L’Italia è un paese strategico in termini di cooperazione energetica con l’Algeria. La firma degli accordi alla presenza del Presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, e del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è un passo verso l’intensificazione delle relazioni in campo energetico per favorire la ricerca di nuove energie e materie prime. L’idrogeno verde è una nuova fonte che potrebbe rafforzare le relazioni con l’Italia. Ci sono altri paesi europei, come ad esempio la Germania, che vorrebbero intensificare la collaborazione in questo settore, ma secondo me, la relazione tra Algeria e Italia consentirà a quest’ultima di trarne vantaggio.”

L’idrogeno verde, tuttavia, potrebbe non essere pronto a stretto giro. Non abbiamo bisogno di più gas in questo momento?

“L’idrogeno verde è un progetto attuale, ma non sostituirà mai il gas. Senza gas, non si può avere l’idrogeno verde”.

Cosa può dirci della visita del Presidente Tebboune in Italia?

“La visita del Presidente della Repubblica algerina si terrà a fine maggio, su invito del suo omologo Sergio Mattarella. Le due parti parleranno sicuramente dei progetti in essere tra i due Paesi, in primo luogo per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Secondo il Presidente Tebboune, infatti, l’Italia è un modello da seguire perché è un leader in questo settore e vorremmo sfruttare la vostra esperienza e il vostro know-how. C’è un altro settore importante che è quello dell’agricoltura sahariana. Disponiamo di grandi terre fertili nel sud e abbiamo bisogno dell’esperienza dell’Italia e degli investitori italiani in questo settore. Se ci saranno investitori interessati, forniremo loro tutti i vantaggi in modo che possano lavorare per garantire la nostra sicurezza alimentare. Con l’attuale situazione in Ucraina e la crisi del grano, potremmo mettere da parte la minaccia alimentare e magari, perché no, diventare esportatori. C’è poi il settore della cantieristica navale. Durante la mia visita nella regione Marche a fine di febbraio, ho visitato il gruppo Fincantieri e ho proposto di realizzare una società mista per la costruzione di navi civili e mercantili: sarebbe un altro settore sul quale le due parti potrebbero discutere. Ci sono anche gli scambi interuniversitari: durante le mie ultime visite in Sicilia e nelle Marche, ho notato che ci sono tante possibilità, soprattutto nel campo della tecnologia avanzata. In Sicilia, ho incontrato studenti algerini di robotica. Nelle Marche ci sono quattro università di punta nel settore tecnologico e tutto questo può essere un fattore di cooperazione e di sviluppo tra l’Algeria e l’Italia. Un altro settore è il turismo, dove potremmo approfittare del know-how e del management degli italiani: l’Algeria ha dei posti magnifici che non sono ancora stati sfruttati e il contributo dell’Italia potrebbe aiutarci a sviluppare il turismo. L’agroalimentare è anche un settore molto importante perché, anche se riusciamo a produrre materie prime, ci vuole l’industria della trasformazione e della lavorazione di questi prodotti. Anche in questo settore, l’apporto dell’Italia sarà importante. Ci sono tanti altri settori su cui le due parti potranno discutere, come l’edilizia, i lavori pubblici, l’industria farmaceutica e la produzione di medicinali, Internet, l’informatica e le telecomunicazioni, il restauro di vecchi edifici. Tutto questo sarà tra gli argomenti che saranno al centro delle discussioni durante la visita del Presidente Tebboune e saranno oggetto di accordi durante la Quarta Sessione del vertice intergovernativo che si terrà a luglio in Algeria, il 17 e 18: a margine dell’incontro, ci sarà anche un incontro con le aziende dei due Paesi, un Business Forum, il 18 luglio”.

Qual è la posizione dell’Algeria relativamente alla crisi in Libia?

“La nostra posizione sulla Libia è costante e non cambierà. Ascoltiamo tutte le parti libiche senza interferire negli affari interni del nostro vicino. Penso e pensiamo in Algeria che i libici debbano risolvere i problemi da soli e che le ingerenze straniere non hanno consolidato la pace, anzi ne hanno impedito il raggiungimento. Dabaiba ha chiesto di venire in Algeria, il Presidente Tebboune lo ha ricevuto e gli ha ricordato la posizione dell’Algeria: la crisi deve essere risolta dai libici stessi”.

L’Algeria vanta rapporti storici e amichevoli con la Russia. Qual è la vostra posizione rispetto al conflitto in Ucraina? È vero che farete delle esercitazioni militari congiunte al confine con il Marocco?

“Sulla crisi tra Ucraina e Russia, la nostra posizione è neutrale. Siamo per una soluzione negoziata, abbiamo ottime relazioni con entrambi i Paesi, non solo con la Russia. Bisogna ricordare che se questa guerra dovesse continuare, le ripercussioni internazionali ed economiche sarebbero disastrose per tutti i paesi del mondo, sia economicamente che strategicamente. Il nostro approccio è quello di una soluzione pacifica. Abbiamo fatto parte di una delegazione araba che è andata a Mosca e in Polonia per incontrare rispettivamente i russi e gli ucraini e cercare di trovare una soluzione. Crediamo e restiamo convinti che l’unica soluzione sia quella negoziata. Per quanto riguarda le possibili esercitazioni militari tra la Russia e l’Algeria, non sono di attualità“.

Se siete neutrali, perché avete votato contro le risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Russia?

“Nella prima votazione del 2 marzo 2022 sulla condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, ci siamo astenuti. Nella seconda votazione del 7 aprile 2022 per sospendere la Federazione Russa dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, abbiamo votato contro. Tuttavia, ci tengo a dire che non era un voto di sostegno alla Russia, ma contro i doppi standard dei paesi occidentali sul rispetto dei diritti umani”.

I vostri rapporti con la Spagna sembrano essersi deteriorati. Cosa accadrebbe se la Spagna decidesse di riesportare il gas algerino al Marocco attraverso il gasdotto Maghreb-Europa che l’Algeria ha deciso di chiudere?

“Il capo del governo spagnolo ha cambiato la tradizionale posizione della Spagna (sul Sahara occidentale, ndr), non sappiamo il motivo ma posso immaginarlo. Sulla riesportazione del gas, l’Algeria ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale afferma che se la Spagna dovesse riesportare del gas ad altri paesi, l’Algeria non rispetterà i suoi impegni, perché la Spagna per prima avrebbe scelto di non rispettarli. Ma ci tengo a dire che noi non abbiamo nessun problema con il popolo spagnolo. L’Algeria ha sempre rispettato e continua tuttora a rispettare i suoi impegni per quanto riguarda la quota di gas alla Spagna”.

L’Algeria e il Marocco stanno portando avanti progetti concorrenti per fornire gas all’Europa dalla Nigeria: da una parte il gasdotto trans-sahariano e dall’altra il gasdotto Nigeria-Marocco. Cosa può dirci di questo?

“Non commentiamo i progetti di altri paesi”.

C’è la possibilità di riprendere il progetto del gasdotto Galsi?

“Il progetto Galsi è stato sospeso, ma non è stato abbandonato del tutto. Magari potremmo riprendere le discussioni per riattivarlo: sarebbe un “plus” per l’Italia e l’Algeria.

