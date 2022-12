Algeria: il ministro dell’Energia Arkab rilancia l’ipotesi del progetto del gasdotto Galsi con l’Italia

Il ministro ha sottolineato che in caso di una sua realizzazione il gasdotto sarà “costruito con standard tecnici adeguati alla futura esportazione di idrogeno e ammoniaca verso l'Europa, in particolare verso la Germania"

Il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, in un intervento pronunciato durante la Giornata algerino-tedesca dedicata al settore energetico, ha rilanciato l’attualità del progetto del gasdotto Algeria-Sardegna-Italia noto come Galsi concordato nel 2001 e mai realizzato. Il ministro ha sottolineato che in caso di una sua realizzazione il gasdotto sarà “costruito con standard tecnici adeguati alla futura esportazione di idrogeno e ammoniaca verso l’Europa, in particolare verso la Germania”. Il ministro dell’Energia algerino ha inoltre precisato che l’utilizzo di questo gasdotto “sarà in linea di principio destinato all’esportazione di gas verso l’Europa”, in attesa “della costituzione di un vero e proprio mercato dell’idrogeno e dell’ammoniaca”.

Ad oggi la stragrande maggioranza del gas algerino arriva tramite il Transmed, la conduttura che porta il nome di Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, che collega l’Algeria all’Italia attraverso il territorio tunisino. Il Galsi è una condotta sottomarina di 284 chilometri con una profondità massima di ben 2.880 metri che dovrebbe collegare il porto algerino di Koudiet Draouche, nel nord-est del paese, a quello di Porto Botte, nella Sardegna sud-occidentale. Da qui, dovrebbe partire una sezione onshore fino a Olbia, attraversando tutta la Sardegna. Infine, da Olbia dovrebbe partire un altro metanodotto sottomarino fino alla località toscana di Piombino, presso il quale avverrà il collegamento con la rete nazionale italiana. La finalità del progetto è “fornire una nuova fonte di approvvigionamento di gas naturale al mercato italiano ed europeo con l’obiettivo di contribuire al progresso economico e al benessere della comunità garantendo una sicurezza di approvvigionamento energetico”, si legge in uno studio risalente al 2008. L’infrastruttura dovrebbe consentire, una volta a regime, l’importazione in Italia di circa 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

