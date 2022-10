Albania-Nord Macedonia: negoziati di adesione all’Ue dopo 17 anni. Von der Leyen: “Momento storico”

La svolta è arrivata con la caduta del veto della Bulgaria, che per questioni bilaterali si opponeva all’inizio dei negoziati per Skopje

Per Albania e Macedonia del Nord si aprono i negoziati di accesso all’Unione europea dopo un’attesa durata anni. La svolta è arrivata con la caduta del veto della Bulgaria, che per questioni bilaterali si opponeva all’inizio dei negoziati per Skopje. Sia Bulgaria che Macedonia del Nord hanno infatti accettato la proposta dell’appena trascorsa presidenza di turno dell’Ue, quella francese, che ha messo a punto un piano per trovare una soluzione alla disputa. La giornata di oggi è stata segnata da una conferenza intergovernativa seguita da un punto stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “È un momento storico. Per Albania e Macedonia del Nord si aprono i negoziati di accesso all’Unione europea. Questo è un vostro grande successo”, ha dichiarato von der Leyen nella conferenza congiunta a Bruxelles con il primo ministro albanese Edi Rama e l’omologo macedone Dimitar Kovacevski.

“Avete lavorato molto duramente per essere qui, mostrando un grande impegno nel rispetto dei valori europei. Avete dimostrato resilienza, fede nel processo di adesione. Avete rafforzato lo stato di diritto e lottato contro la corruzione, avete media liberi e una vibrante civiltà. Inoltre, avete fatto moltissime riforme e modernizzato l’economia”, ha continuato von der Leyen. “Avete fatto tutti questi passi, non solo in per accedere all’Ue, ma soprattutto perché erano buone cose per il vostro Paese, e state già garantendo un miglior tenore di vita al vostro popolo. La Commissione vi ha supportato in ogni modo, e continuerà a farlo”, ha aggiunto osservando che i cittadini di Albania e Macedonia del Nord meritano l’apertura dei negoziati. “Questo è quello che i vostri cittadini hanno atteso per molto tempo, che hanno desiderato e per il quale hanno lavorato molto. È quello che meritano. I popoli di Albania e Macedonia del Nord si meritano tutto questo. Tutti noi trarremmo beneficio quando sarete divenuti membri effettivi dell’Ue”, ha detto von der Leyen.

Dopo l’apertura dei negoziati di accesso all’Ue, Macedonia del Nord e Ue potranno firmare l’accordo di cooperazione sulla gestione delle frontiere con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che sarà interamente tradotto in macedone oltre che in albanese. Proprio il premier dell’Albania, Edi Rama, ha dichiarato che con l’inizio del percorso verso l’Ue il suo Paese diventerà più forte e democratico. “Sappiamo che non questo è solo l’inizio, ma essere qui oggi è una buona cosa. Ne abbiamo bisogno per continuare a costruire un’Albania europea, più forte e democratica. Per costruire dei Balcani occidentali più forti e democratici”, ha detto Rama. Il premier macedone Kovacevski ha parlato invece di “una giornata storica che garantirà un futuro europeo sicuro alla Macedonia del Nord”.

“Credo che questo nuovo inizio significherà per noi prosperità e progresso. Quando c’è progresso in un Paese è di incentivo anche per gli altri vicini. È un grande piacere che dopo 17 anni di attesa oggi finalmente iniziamo i negoziati, apriamo nuove prospettive per il Paese e lentamente ma inesorabilmente ci uniamo alla famiglia europea”, ha affermato Kovacevski, osservando che quello odierno è un passo avanti per l’intera regione. “Abbiamo riconosciuto la proposta europea che abbiamo ricevuto attraverso un ampio processo di consultazione come la migliore soluzione possibile, che rispetta e mantiene le nostre richieste per l’inizio dei negoziati”, ha concluso Kovacevski. Il premier albanese Rama ha ringraziato tutte le istituzioni europee e la presidente von der Leyen, che a suo dire “ha lavorato per il bene europeo” e della regione dei Balcani occidentali.

“La presidente ha saputo combattere per i Balcani occidentali e per l’Europa, per gli Stati europei e per noi, che aspiriamo a diventare Stati membri. Ringrazio anche un’altra politica tedesca, che non può essere qui con noi oggi, Angela Merkel. Senza di lei non saremmo qui oggi. Auguro a lei tutto il meglio”, ha proseguito. Rama ha infine ringraziato l’appena conclusa presidenza francese di turno dell’Ue e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. “Il loro lavoro ha permesso di sbloccare una situazione assurda”, ha detto Rama riferendosi allo stallo che si era creato fra Bulgaria e Macedonia del Nord. “Ringrazio il mio popolo, che non ha mai mollato nel seguire il nostro sogno verso il percorso europeo. Grazie a loro è stato possibile rimanere uniti e forti durante tre anni molto difficili. Prima il rifiuto del Consiglio europeo tre anni fa, poi la pandemia e la guerra. Ma tutto questo ci ha reso più forti. Ringrazio anche il presidente ceco Petr Fiala per aver continuato a lavorare per arrivare fino a qui”, ha concluso Rama citando l’attuale presidenza di turno dell’Ue, assunta dalla Repubblica Ceca.

Il “sogno europeo” della Macedonia del Nord si sta dunque avverando, secondo le parole del premier Kovacevski. “Stiamo scrivendo un nuovo capitolo nella storia della nostra nazione, fatto di prosperità e progresso”, ha detto il primo ministro sottolineando poi il fatto che il macedone sarà una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. “L’Ue ci accoglierà con la nostra lingua madre e rispetterà tutte le nostre caratteristiche identitarie. È un principio che è sancito per sempre e non sarà oggetto di negoziati o trattative”, ha dichiarato. “Sono certo che ne usciremo migliori. La lingua macedone sarà una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Le nostre caratteristiche specifiche culturali saranno integrate in Ue e questo porterà vantaggio per tutti”, ha aggiunto Kovacevski.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente ceco Petr Fiala e il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi. L’Unione europea, ha detto Varhelyi, vuole la Macedonia del Nord in Europa. ” Questa conferenza intergovernativa segna l’inizio di una nuova fase per i negoziati di adesione, che vorremmo andasse avanti molto rapidamente, 17 anni dopo la concessione dello stato di candidatura europea per il Paese. La Macedonia del Nord ha dimostrato di essere un partner affidabile”, ha detto. “Il nostro messaggio è molto chiaro, vi vogliamo nell’Ue. Non ci sono dubbi su questo. Abbiamo mandato un chiaro messaggio all’intera regione, ma anche oltre”, ha concluso Varhelyi.

