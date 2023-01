Alatri: spari da uno scooter dopo una lite, 18enne clinicamente morto

Il 18enne ferito ieri sera nel centro storico di Alatri, comune in provincia di Frosinone, nel Lazio, sarebbe, secondo quanto si apprende, in morte cerebrale. Il ragazzo è stato centrato alla testa da un proiettile sparato da una persona giunta sul posto in sella ad uno scooter Tmax guidato da un’altra persona. Da subito le sue condizioni sono apparse gravissime ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. La dinamica della sparatoria è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il giovane è stato ferito accidentalmente in quanto non sarebbe lui bersaglio dei proiettili, almeno tre secondo i testimoni. Vista la distanza da cui sono partiti i colpi è ipotizzabile che gli aggressori non volessero uccidere. L’ipotesi investigativa è quella di un regolamento di conti tra bande o per la spartizione dello spaccio nelle piazze di Alatri. Il 18enne, indossava un giubbino bianco, esattamente come un altro giovane della comitiva formata da almeno 4 ragazzi.

