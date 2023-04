Al via “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023”, presenti anche Fontana e Gentiloni

Si è tenuto questa mattina nella storica Aula Magna dell’Università di Pavia l’evento inaugurale “Pavia Supernova” che ha dato il via a “Pavia Capitale della Cultura d’Impresa 2023”, la manifestazione organizzata da Assolombarda per la diffusione dei valori della cultura d’impresa che promuove le economie locali a forte vocazione industriale. Moltissimi gli ospiti intervenuti all’inaugurazione, tra cui il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari, Paolo Gentiloni, il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e il presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani. Nel suo intervento, il presidente Fontana ha elogiato il ritorno della città di Pavia come un modello di riferimento per tutta l’Italia. “È una grande soddisfazione essere a Pavia per festeggiare questo riconoscimento. Ribadisco ancora una volta che il passato di Pavia sembrava perso, ma ora sta tornando con forza. Pavia ha avuto la capacità di rilanciarsi ricominciando a essere un riferimento territoriale, un modello invincibile a livello nazionale. È una città che rappresenta il modello Lombardia, perché qui si esalta la collaborazione tra pubblico e privato: si tratta di un esempio imbattibile quando funziona, come accade in questa regione. A Pavia abbiamo una storica, importante e capacissima università – ha proseguito Fontana – ma anche degli ospedali che sono un punto di riferimento per la cura e per la ricerca. Inoltre, la ritrovata capacità di collaborare tra tutte le parti del territorio, la Lomellina e il Pavese, non può che portare a grandi risultati: lo dimostrano il polo tecnologico e le start up di giovani che hanno iniziato a formarsi in questo territorio. Tutta la Lombardia deve diventare una grande smart land”. Fontana infine ha evidenziato che “stiamo sicuramente vivendo un momento storico ed economico complicato, ma sta in noi intercettare e interpretare quello che è necessario fare per realizzare i nostri sogni. In questo territorio, con la presenza di tutte le istituzioni, si può guardare con ottimismo. Pavia e il pavese torneranno a essere un modello di sviluppo e un punto di riferimento per tutta l’Italia”.

Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari economici e monetari, ha affrontato diversi temi, tra cui l’attuale contesto economico, il Pnrr e l’importanza degli investimenti pubblici. “Il mix tra la capacità di innovare e la tradizione e le radici della nostra cultura è fondamentale per essere dinamici e reggere le sfide del futuro. Il contesto economico è meno negativo di quello previsto in autunno. Le previsioni erano negative e temevamo una recessione, ma le cose sono andate meglio di queste previsioni. Il calo dell’inflazione è consistente, e coincide con il calo dei prezzi al livello precedente all’invasione russa – ha continuato Gentiloni – In otto mesi siamo riusciti a uscire dalla dipendenza dal gas russo. I prezzi sono alti rispetto ad altri competitor ma sono tornati ai livelli precedenti. L’occupazione è ai massimi storici in Europa e lo è anche da noi, e questo è la testimonianza del dinamismo del nostro sistema, delle nostre imprese e delle nostre filiere. La Lombardia ha recuperato molto in termini di Pil rispetto alla pandemia, e rappresenta un record non soltanto in Italia ma a livello europeo, per esempio rispetto alla Baviera o alla Catalogna. La Lombardia ha ritmi di crescita maggiori e la sua voglia di crescere e innovare si colloca in un contesto dominato ancora da incertezze ma che è meno negativo del previsto.” Gentiloni ha sottolineato inoltre che “dobbiamo evitare dinamiche che portino a un rallentamento della crescita. L’attenzione per il Pnrr è determinata da questo fattore, dobbiamo utilizzare al meglio lo strumento che abbiamo davanti. L’importanza del Pnrr non è soltanto italiano ma riguarda tutta l’Unione Europea”, e ha aggiunto anche che “dobbiamo essere occupati, non preoccupati. Se noi siamo convinti che l’antidoto principale al rischio di crescita moderata o stagnante è costituito da quei fondi, è chiaro che dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo. Credo che il governo sia convinto di questo, e la Commissione Europea lavorerà per rendere questi programmi attuabili. Il successo italiano è un’esigenza europea, e un obiettivo comune di Europa e Italia deve essere far funzionare questo piano – ha continuato Gentiloni – Penso che con il dinamismo e con la capacità di innovazione abbiamo grandi chance di farcela, ma abbiamo anche bisogno di scelte europee che aiutino in questa direzione. Dobbiamo avere programmi comuni e finanziamenti comuni e infine modificare le nostre regole di bilancio”. Gentiloni ha sottolineato infine che “da parte mia presenterò delle proposte strumentali per trovarci in un contesto in cui stabilità e crescita stanno sullo stesso piano, e ciò è essenziale perché altrimenti la montagna di investimenti risulta difficile da scalare. Se gli investimenti pubblici non aumenteranno la sfida sarà difficile, ma l’ottimismo è fondato perché come Unione Europea abbiamo le carte in regola per essere competitivi su scala mondiale”.

Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, ha espresso il suo orgoglio per il risultato ottenuto dalla sua città. “La transizione è iniziata, come sindaco sono fiero di inaugurare Pavia come capitale della cultura d’impresa. Auspico che sia un’occasione di rilancio e di promozione per i nostri imprenditori. Le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese affrontano sfide difficili tutti i giorni, noi dobbiamo comprendere come adoperare le risorse nella maniera migliore possibile. La tradizione e l’innovazione sono gli ingredienti, insieme all’ecologia e alla digitalizzazione – ha proseguito Fracassi – Dalle ferite territoriali rinascono opportunità e la città di Pavia lo dimostra. La sostenibilità sarà la grande protagonista di tutti i progetti. Vogliamo creare un brand unico che sappia generare il valore della città anche a livello turistico. Ogni scelta avrà cuore, coraggio, determinazione e lungimiranza”. Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada ha evidenziato l’importanza di lavorare a progetti sostenibili e moderni. “La cultura d’impresa e la cultura inclusiva sono fattori fondamentali. Oggi ci troviamo davanti a sfide diverse, dobbiamo avere una capacità di costruire progetti sostenibili e moderni. Lo vogliamo fare con i giovani e collaborando con l’Università di Pavia che fa un grande lavoro, collabora con tante realtà locali e con diverse realtà fuori dal territorio pavese, per realizzare progetti ambiziosi e importanti. La cultura è voler integrare saperi del territorio in chiave moderna e rappresenta una sfida che le nostre imprese sanno governare e gestire – ha proseguito Spada – Per essere nel cuore dell’Europa dobbiamo essere con lo sguardo in avanti, interpretando le esigenze attraverso riforme che velocizzano i processi. L’Europa deve rimanere legata alle sue radici manifatturiere, dobbiamo mantenere la nostra forte capacità trasformatrice e renderci conto delle filiere che abbiamo, vivendo in un mondo fatto di aziende di ogni tipo, dalle micro alle grandi, che costituiscono un cocktail fantastico”.

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha affrontato diverse tematiche di attualità, tra cui il contenimento dell’inflazione e il Pnrr, e rivolgendo un appello alla premier Giorgia Meloni. “L’industria italiana ha dimostrato di essere forte e capace di stare sui mercati internazionali. Si tratta di un asset strategico del Paese. Siamo molto contenti di sentire il Presidente del Consiglio che non vuole disturbare chi fa impresa e dice che non si crea lavoro per decreto ma che lo creano le aziende. Nessuno più dell’imprenditore sa di cosa hanno bisogno le imprese. E quindi ogni tanto qualche suggerimento andrebbe colto”. Bonomi ha aggiunto che “va bene contenere l’inflazione, ma attenzione che a combattere l’inflazione non si vada in recessione. Dobbiamo stare molto attenti. Noi non siamo contro l’Europa, siamo favorevoli. È impensabile fare concorrenza a Cina e Usa a livello nazionale – ha proseguito Bonomi – È essenziale invece stare insieme, abbiamo bisogno di più Europa con una visione e non come una somma di singoli interessi. L’impresa non è il problema ma la soluzione ed è un asset strategico. Purtroppo l’Europa ha visto l’impresa come un problema, tanto da non avere mai un commissario dedicato. Non si può andare sempre con la visione tedesca, capisco che hanno avuto problemi con l’inflazione e si ricordano di quando erano con le carriole”. Bonomi ha poi sottolineato che “sul Pnrr sono ottimista ma come tutti gli imprenditori guardo i dati. Il Pnrr avrebbe dovuto portare l’Italia a una serie di riforme con una co-programmazione con i corpi intermedi dello Stato. Così non è successo perché il 90 per cento dei progetti erano già esistenti. Certo, sono importanti i 209 miliardi, circa il 28 per cento del totale europeo, ma la parte importante del Pnrr erano le riforme che ci devono consentire di fare quello Stato moderno e inclusivo che tutti noi vogliamo”.

Il presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, ha infine indicato quelle che sono le direzioni che dovrebbero intraprendere le imprese. “Devono essere civili e sociali, mettendo al centro il profitto ma anche l’economia della felicità. L’indicazione è quella di mantenere l’impresa come un soggetto che fa cultura e dà direzione culturale, facendo welfare e rete. Dobbiamo comprendere che essere imprenditori è anche un modo per poter fare cultura – ha proseguito Parzani – Non importa la dimensione delle aziende, possono essere micro o macro, ma importa il modo in cui si fa impresa con un senso di responsabilità e di interconnessione tra i soggetti, tra la parte pubblica, quella privata e i cittadini. Dobbiamo avere tutti senso di appartenenza, come individui, e devono averlo le aziende”.