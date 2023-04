Al via la diciottesima edizione del Festival delle Scienze: Parisi e Fuksas tra gli ospiti

"Immaginari" è il tema dell'edizione 2023. In programma, inoltre, incontri e laboratori per grandi e piccoli realizzati ad hoc per le scuole e per le famiglie

Il Festival delle Scienze di Roma diventa maggiorenne e torna dal 18 al 23 aprile con la diciottesima edizione all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. “Immaginari” è il tema di questa edizione dedicata all’immaginazione, uno degli strumenti più potenti che ci permette di concepire opere d’arte, nuove tecnologie e ci consente di trovare soluzioni a problemi quotidiani. E’ dalle interazioni delle immaginazioni individuali che emergono gli immaginari condivisi che influenzano il modo in cui organizziamo le società. Con un programma che si snoda attraverso tre aree tematiche – scenari, ispirazioni, visioni – scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con un approccio multidisciplinare e trasversale. In programma ci sono, inoltre, incontri e laboratori per grandi e piccoli realizzati ad hoc per le scuole e per le famiglie. La diciottesima edizione del Festival è stata presentata all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, dal presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Antonio Zoccoli, dal direttore del festiva, Vittorio Bo, da Daniele Pittèri di Fondazione Musica per Roma, e dalla divulgatrice scientifica Linda Raimondo.

“Gli immaginari scientifici sono fondamentali e solo apparentemente ci proiettano verso futuro, che invece è già qui e ci abita su temi come l’intelligenza artificiale e la gestione dei big data – ha spiegato Gotor -. A Roma il tema centrale è quello dell’energia sostenibile ed ecosostenibile che abbraccia le sfide che ci attendono. Il Festival è ormai leader nel settore delle proposte culturali che avvengono in Italia e in ambito scientifico e interpreta un ritorno di attenzione nell’ambito della scienza che da punto di vista di divulgazione credo sia figlio, e reazione positiva, del Covid – ha aggiunto -. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è stata straordinaria dimostrazione di serietà ed organizzazione del sapere scientifico a livello mondiale. Il modo con il quale la comunità umana ha affrontato lo stress test, che non faceva distinzioni, dell’epidemia è stato un incentivo a difesa delle ragioni della scienza. A livello interiore – ha concluso – questo messaggio credo sia passato e credo che gonfi le vele di iniziative come questa. Oltre 200 eventi, progressivamente allargati negli spazi cittadini, che coinvolgeranno sempre di più le scuole”.

Il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, professore all’università La Sapienza di Roma e l’architetto e designer Massimiliano Fuksas, nella giornata di apertura del Festival, incontreranno le scuole in una conferenza dedicata al rapporto tra scienza, arte e creatività. Lo scrittore Premio Strega, Paolo Giordano, poi, a partire dal suo ultimo romanzo rifletterà sulla crisi del mondo che conosciamo e su come gli eventi accaduti negli ultimi anni hanno disarcionato il concetto di futuro. Tra gli oltre cento ospiti di questa edizione – che si alterneranno tra conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie – oltre a Parisi e Fuksas, anche la fisica statunitense Lisa Randall, l’astrofisica e divulgatrice scientifica Licia Troisi. E ancora Amal Amin, Amedeo Balbi, Francesco Barberini, Julian Barbour, Lorenzo Ceccotti, Mario Cosmo, Francesco Costa, Fabio Deotto, Paolo Giordano, Donato Giovannelli, Richard Mainwaring, Helga Nowotny, Jacopo Pasotti, Oriana Persico, Stephen Pyne, Linda Raimondo, Clarissa Rios, Jean-Jacques Szczeciniarz, Ersilia Vaudo, Stephen Wilkes.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram