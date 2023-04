Al via gare per le arterie stradali SS89 Garganica e la SS106 Jonica

I due appalti, per oltre 740 milioni di euro, sono stati pubblicati da Anas in Gazzetta Ufficiale

Al via le gare per due importanti arterie stradali: la SS89 Garganica e la SS106 Jonica. I due appalti per oltre 740 milioni di euro sono stati pubblicati da Anas in Gazzetta Ufficiale. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture, secondo cui i lavori di adeguamento della SS89 Garganica prevedono la realizzazione della tratta compresa tra Vico del Gargano e Peschici quale primo stralcio del più ampio collegamento tra Vico del Gargano – Vieste. L’intervento si sviluppa per 7,3 km, e consentirà di migliorare l’accessibilità ai centri abitati e alle aree turistiche della zona, riducendo i tempi di percorrenza. Vengono inoltre incrementati i livelli di sicurezza stradale delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di ridurre i tassi di incidentalità. Costo complessivo 395 mln di euro. Nell’ambito del piano di adeguamento della SS 106 Jonica fra Catanzaro e Crotone, è prevista, poi, la realizzazione della tratta compresa tra Papanice e Crotone. Il lotto oggetto d’appalto inizierà dallo Svincolo Papanice e terminerà in corrispondenza dello Svincolo Passovecchio. Saranno realizzati 1 galleria naturale e 4 viadotti.

La nuova infrastruttura sarà collegata alla Strada Provinciale 52 e alla successiva Viabilità di Penetrazione a Crotone. L’intervento è stato dichiarato dalla Regione Calabria “di rilevanza sociale, avente impatto sull’ambiente e l’assetto del territorio, di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale”. Il costo complessivo dell’investimento è pari a più di 346 mln di euro. Il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini ha seguito, segue e seguirà con particolare attenzione gli interventi su Garganica e Jonica. Rappresentano l’ennesimo segnale di attenzione per le infrastrutture nel Sud, ancora più strategiche dopo lo storico via libera al Decreto Ponte per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram